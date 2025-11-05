गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव का उल्लास, 'जो बोले सो निहाल' के जयकारों से गूंजा पूरा शहर

सुशील भाटिया, फरीदाबाद। पूरे विश्व को मानवता और एक ओंकार यानी एक ईश्वर और सभी उस एक अकाल पुरख की संतान होने का संदेश देने वाले गुरु नानक देव जी का आज प्रकाश उत्सव है।

दुनिया में जहां-जहां गुरुद्वारा साहिब स्थापित हैं। वहां आज प्रकाश उत्सव का उल्लास है। प्रकाश उत्सव कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन होता है।

औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में भी सुबह से ही प्रकाश उत्सव की धूम है। गुरुद्वारों में दीवान सजाए गए हैं। प्रभात बेला से ही संगत दर्शन करने के लिए गुरुद्वारों में पहुंच रही है और शबद कीर्तन का श्रवण कर रही है। इस अवसर पर गुरुद्वारा उतली तोची साहिब एनआइटी फरीदाबाद से नगर कीर्तन निकाला गया।