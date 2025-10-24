Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चार्ज बढ़ोतरी और सुविधाओं के अभाव पर लोगों ने किया पैदल मार्च

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 02:27 PM (IST)

    ग्रेटर फरीदाबाद में निवासियों ने बिल्डर के खिलाफ चार्ज में बढ़ोतरी और सुविधाओं की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने बिल्डर के खिलाफ पैदल मार्च निकाला और अपनी मांगों को उठाया। निवासियों का आरोप है कि बिल्डर ने बिना किसी पूर्व सूचना के चार्ज में मनमानी वृद्धि की है और उनसे किए गए वादे के अनुसार सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद में मूलभूत सुविधाओं सहित अन्य समस्याओं को लेकर बिल्डर के खिलाफ स्थानीय लोगों ने पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रेटर फरीदाबाद की विभिन्न सोसायटी में रहने वाले लोग शुक्रवार सुबह 10 बजे डिस्कवरी चौक के पास इकट्ठा हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यहां से पोस्टर व बैनर लेकर नारेबाजी करते हुए पैदल सेक्टर-76 स्थित नेक्सट डोर पहुंचे। यहां बीपीटीपी बिल्डर का आफिस है। मौके पर आफिस के अंदर किसी को जाने नहीं दिया गया। लोगों को बताया गया कि अंदर आफिस में कोई नहीं है। सभी पर ताले लगे हुए हैं। लोगों ने यहां करीब एक घंटे तक प्रदर्शन किया।

    चार्ज बढ़ाने का आरोप

    उन्होंने बताया, इसके बाद जल्द तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। विनोद नागर, सूरज चंदीला, सेक्टर-85, बीपीटीपी डी ब्लाक आरडब्ल्यूए के प्रधान एडवोकेट ज्ञानेंद्र खटाना, सुमेर खत्री, रविंद्र चौधरी ने बताया कि बीपीटीपी बिल्डर द्वारा एक के बाद एक चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले सड़क की मरम्मत के नाम पर चार्ज वसूली के नोटिस भेजे गए।

    इसके बाद पेयजल सप्लाई के नाम पर बिल भेज दिए गए जबकि यहां पानी के मीटर है ही नहीं। अब मैनटेनेंस चार्ज बढ़ाया जा रहा है। इस तरह के चार्ज बढ़ाने के पीछे सही कारण नहीं बताए जाते। रणबीर डागर, सीमा, एनके शर्मा, पवन नागर, निरंजन, विश्वास भारती, अशोक, राजबीर ने बताया कि मौके पर सोसायटी में जरूरी सुविधाएं नहीं हैं।

    सुविधाएं दी तो नहीं जा रही हैं लेकिन चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं। इससे लोगों में रोष है। लोगों ने इस संबंध में बिल्डर को पत्र भी भेजा है। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका।