    सरकारी जमीन कब्जाने वालों की खैर नहीं, अब पुलिस बल की कमी से नहीं रुकेगी तोड़फोड़

    By Deepak Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:36 PM (IST)

    सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए चेतावनी है। अब अतिक्रमण हटाने में पुलिस बल की कमी बाधा नहीं बनेगी। सरकार एक विशेष टीम गठित करेगी जो त्वरित कार्रवाई करेगी। कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और कानूनी कार्यवाही शामिल है।

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सरकारी जमीनों पर कब्जा या अतिक्रमण हटाने का अभियान पुलिस बल की कमी के कारण नहीं रूकेगा। निगम की ओर से 100 होमगार्ड को अनुबंध पर रखा गया है। यह होमगार्ड तोड़फोड़ दस्ते के साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। निगम की ओर से होमगार्ड रखने की मंजूरी को लेकर सरकार को पत्र लिखा गया था। निगम का कहना था कि उनकी ही जमीन पर कई जगहों पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है।

    जब वह कब्जा छुड़ाने के लिए जाते हैं तो का विरोध झेलना पड़ता है। अधिक विरोध के कारण दस्ते को बेरंग भी लौटना पड़ता था। वहीं कई बार पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण तोड़फोड़ लंबे समय तक स्थगित करनी पड़ती है। पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखना पड़ता था। इसके साथ ही उपायुक्त से ड्यूटी मजिस्ट्रेट की भी मांग करनी पड़ती थी। कई बार पुलिस बल मौजूद नहीं होने के कारण तोड़फोड़ को काफी समय तक स्थगित कर दिया जाता हैं।

    जमीनों पर कब्जे की वजह से पूरे नहीं हो पा रहे लोगों से जुड़े प्रोजेक्ट

    नगर निगम की सरकारी जमीनों पर ही कब्जा हो रखा है। जगह की कमी के कारण सरकारी प्रोजेक्ट ही पूरे नहीं हो पा रहे हैं। निगम अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर फ्लैट बनाने के लिए जमीन सरकार को उपलब्ध नहीं करवा पाया है। जबकि प्रदेश सरकार की ओर से जमीन उपलब्ध करवाने के लिए निगम को दो बार पत्र लिखा जा चुका हैं।

    इसके साथ ही निगम को स्ट्रीट वेंडिंग योजना लागू करने को लेकर भी काफी जमीन की जरूरत हैं। वहीं कई जगह पर लोगों ने नालों पर ही कब्जा किया हुआ है। निगम की ओर से एसी नगर और राहुल कालोनी के लोगों को नाले की जमीन पर ही निर्माण कर लिया है। राहुल कालोनी और एसी नगर में तोड़फोड़ को लेकर निगम की ओर से नोटिस दिए जा चुके हैं। यहां पर लोगों ने नाले की जमीन पर निर्माण किया हुआ है।

    होमगार्ड रखने को लेकर सरकार की मंजूरी मांगी गई थी। सरकार की ओर से 100 होमगार्ड रखने की अनुमति दी गई है। अवैध कब्जे हटाने के साथ साथ बाजारों में चलाए जाने वाले अतिक्रमण हटाने की मुहिम भी होमगार्ड दस्ते के साथ मौजूद रहेंगे।


    धीरेंद्र खड़गटा, आयुक्त नगर निगम