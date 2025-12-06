Language
    फरीदाबाद में गैस लीक होने से लगी आग, सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा और हाथ झुलसा

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 08:17 PM (IST)

    फरीदाबाद की ग्रीन फील्ड कॉलोनी में गैस रिसाव से एक सुरक्षा गार्ड झुलस गया।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रीन फील्ड कालोनी में रात के समय ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी के गार्ड के बूथ में गैस लीक होने से आग लग गई। जिससे सिक्योरिटी गार्ड का चेहरा और हाथ झुलस गया। गार्ड को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पुलिस ने गार्ड के पिता की शिकायत पर गैस कंपनी मालिक, दो मैनेजर समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

    पल्ला के मोहन एन्क्लेव में रहने वाले अजय तिवारी ने बताया कि उनका बेटा नितेश तिवारी सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी करता है। उसकी ड्यूटी इस समय ग्रीन वैली सोसायटी में है। ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड के लिए बैठने के लिए अलग- अलग केबिन बनाए हुए हैं। केबिन की साइड के अंदर से एक अंडर ग्राउंड गैस पाइप लाइन डाली हुई है।

    आरोप है कि कई दिनों से केबिन के अंदर गैस लीक होने के कारण बदबू आ रही थी। जिसके बारे में सोसायटी की आरडब्ल्यूए व सिक्योरिटी सुपरवाइजर शिवम द्वारा गैस कंपनी में शिकायत की गई थी। शिकायत के बाद भी गैस कंपनी की ओर से खामी को दूर करने को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया।

    रात के समय डेढ़ बजे बेटा नितेश तिवारी अपनी केबिन में बैठा हुआ था। मच्छर अधिक होने के कारण नितेश ने अगरबत्ती जला ली। अगरबत्ती जलाते ही गैस लीक होने के कारण अचानक आग लग गई। जिससे नितेश का चेहरा और हाथ झुलस गए। नितेश के शोर मचाने पर मौके पर आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने आग को बुझाया। इसके बाद इलाज के लिए पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कंपनी के मालिक मितुल, मैनेजर पुनीत, सुनील चौधरी सहित अन्य दो के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।