फरीदाबाद में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने रेहड़ी वाले को रौंदा; मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआइटी तीन में निजी अस्पताल के बाहर चाय की रेहड़ी लगाने वाले बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।

एनआइटी तीन में रहने वाले अजय महतो प्राची अस्पताल के बाहर चाय की रेहड़ी लगाते थे। उनके बेटे लक्ष्मण ने बताया कि उनके पिता रविवार सुबह तीन बजे रेहड़ी लगाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सारा सामान रेहड़ी पर रख दिया था।