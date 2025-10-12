फरीदाबाद में सुबह-सुबह दर्दनाक हादसा, बेकाबू कार ने रेहड़ी वाले को रौंदा; मौके पर मौत
फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसे में, एक तेज रफ़्तार कार ने चाय की रेहड़ी लगाने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना एनआईटी तीन के पास हुई, जहां अजय महतो नामक व्यक्ति अपनी रेहड़ी लगा रहा था। स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआइटी तीन में निजी अस्पताल के बाहर चाय की रेहड़ी लगाने वाले बुजुर्ग को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया।
एनआइटी तीन में रहने वाले अजय महतो प्राची अस्पताल के बाहर चाय की रेहड़ी लगाते थे। उनके बेटे लक्ष्मण ने बताया कि उनके पिता रविवार सुबह तीन बजे रेहड़ी लगाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सारा सामान रेहड़ी पर रख दिया था।
कुछ ही देर में सामने से आई तेज रफ्तार कार ने पहले रेहड़ी को टक्कर मारी, फिर अजय महतो को कुचल दिया। जिससे उनके पिता की मौके पर ही मौत हो गई।
आसपास मौजूद लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसजीएम नगर थाना प्रभारी रणवीर मलिक के अनुसार बुजुर्ग के शव को पोस्टूमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। वहीं कार चालक से पूछताछ की जा रही है।
