मंडी से प्याज बेचकर जा रहे थे किसान, एक्सप्रेसवे पर कुछ ऐसा हुआ कि मातम में बदला उनका सफर
बल्लभगढ़ मंडी में प्याज बेचकर लौट रहे राजस्थान के एक किसान को मुंबई एक्सप्रेसवे पर लूट लिया गया। बाइक सवार बदमाशों ने किसान की गाड़ी रोककर बंदूक की नोक पर 16 हजार रुपये लूट लिए। पीड़ित ने सेक्टर-58 पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ मंडी में प्याज बेचकर लौट रहे राजस्थान के एक किसान को मुंबई एक्सप्रेसवे पर काली गांव के पास बाइक सवार बदमाशों ने लूट लिया। पीड़ित की शिकायत पर सेक्टर-58 पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बदमाशों की पहचान नहीं हो पाई है।
पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के निवासी सुभाष चंद सैनी ने अपनी शिकायत में बताया कि वह खेतीबाड़ी का काम करते हैं। 11 अक्टूबर को वह अपने ड्राइवर राजू के साथ अपनी महिंद्रा पिकअप गाड़ी में प्याज बेचने बल्लभगढ़ मंडी आए थे। प्याज बेचकर वह करीब 16 हजार रुपये लेकर घर लौटे।
उन्होंने आठ हजार रुपये अपने पास रख लिए और बाकी रकम ड्राइवर को दे दी। शाम करीब साढ़े पांच बजे जब सुभाष मुंबई एक्सप्रेसवे पर काली गांव पहुंचे तो तीन युवकों ने सुभाष की गाड़ी के सामने अपनी बाइक खड़ी कर दी। इससे पहले कि पीड़ित कुछ समझ पाते, एक बदमाश ड्राइवर की सीट पर आ गया और गाड़ी की चाबी छीन ली।
बदमाशों ने उन्हें धमकाते हुए कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि गाड़ी में कुछ संदिग्ध सामान रखा है। यह सुनकर सुभाष अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी से उतर गए। इसके बाद आरोपियों ने बंदूक की नोक पर उनसे 16,000 रुपये लूट लिए। सेक्टर-58 थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि आरोपियों की तलाश की जा रही है।
