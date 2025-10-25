Language
    फरीदाबाद: दोस्त के साथ सैर करने निकले युवक को ट्रक ने कुचला, मौत; फरार चालक की तलाश जारी

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 03:12 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसे में, एक युवक की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई। वह अपने दोस्त के साथ टहल रहा था, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है।

    Hero Image

    सैर करने निकले युवक को ट्रक ने कुचला।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दोस्त के साथ सुबह सैर करने निकले युवक को ट्रक ने कुचल दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव स्वजन को सौंप दिया। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

    मोहना में रहने वाले दिलीप कुमार ने बताया कि उनका भाई अशोक कुमार अपने दोस्त सोनू के साथ सैर करने के लिए गए थे। करीब आधे घंटे बाद उनको सूचना मिली कि अशोक को ट्रक ने कुचल दिया है। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। छायसा थाना प्रभारी के अनुसार ट्रक चालक की तलाश की जा रही है।