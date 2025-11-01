Language
    देवरानी से जमीन के विवाद में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:35 PM (IST)

    फरीदाबाद में ज़मीन के विवाद में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिवार के आरोपों की जांच कर रही है।

    मृतका रोशनी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद की शास्त्री कालोनी में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं स्वजन में ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जमीनी विवाद के चलते उसकी हत्या की गई है। मामले को लेकर पुलिस में शिकायत भी दी गई है।

    ओल्ड फरीदाबाद में रहने वाली रेणु ने बताया कि उनकी बुआ शास्त्री कालोनी में अपने परिवार के साथ रहती थी। पिछले काफी  समय से उनका अपनी देवरानी अनीता के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उनको घर में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। वही ससुराल वाले आए दिन उनके साथ मारपीट करते थे।

    मायके वालो ंको नहीं दिखाया शव

    शुक्रवार रात को ससुराल वालों की तरफ से फोन करके कहा गया कि रोशनी ने फांसी लगा ली है। जब वह मौके पर पहुंचे तो ससुराल का कोई व्यक्ति नहीं मिला। बताया गया कि रोशनी को लेकर निजी अस्पताल गए है। अस्पताल में भी रोशनी के शव को मायके वालों को नहीं दिखाया गया। रोशनी के परिवार वालों के अनुसार उसकी हत्या की गई है।

    ओल्ड फरीदाबाद थाना प्रभारी के अनुसार परिवार वालों की ओर से शिकायत मिली है। जांच की जा रही है और मामले की जांच की जै रही है।