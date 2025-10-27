फरीदाबाद में नाैकरी लगाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की दोस्ती
फरीदाबाद के सूरजकुंड थाने में एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता के अनुसार, इंस्टाग्राम पर राज नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई, जिसने उसे ईएसआई में नौकरी दिलाने का वादा किया और एक फ्लैट में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नौकरी लगाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का मामला थाना सूरजकुंड में दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।
थानें में दर्ज कराए गए मामले में पल्ला थाने के अंतर्गत कालोनी में रहने वाली महिला ने बताया कि उसे नौकरी की जरूरत थी। इंस्टाग्राम पर उसकी एक अनजान युवक राज से बात होने लगी। उसने नौकरी की जरूरत के बारे में राज को बता दिया।
राज ने उसे ईएसआइ में नौकरी लगाने का आश्वासन देकर 26 अक्टूबर को एक फ्लैट में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। उसने यह बात घर आकर अपने स्वजन को बताई फिर पुलिस को शिकायत दी गई।
