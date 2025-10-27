फरीदाबाद में नाैकरी लगाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म, इंस्टाग्राम पर हुई थी दोनों की दोस्ती

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नौकरी लगाने का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने का मामला थाना सूरजकुंड में दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

थानें में दर्ज कराए गए मामले में पल्ला थाने के अंतर्गत कालोनी में रहने वाली महिला ने बताया कि उसे नौकरी की जरूरत थी। इंस्टाग्राम पर उसकी एक अनजान युवक राज से बात होने लगी। उसने नौकरी की जरूरत के बारे में राज को बता दिया।