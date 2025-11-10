फरीदाबाद: प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी-5 में अपने बीमार पति अरुण की हत्या में शामिल महिला घटना के वक्त गेट पर पहरा दे रही थी। इसी दौरान उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। हत्या के बाद प्रेमी अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया, जबकि महिला वहीं रुकी रही। महिला का रविंद्र नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता उसके पति को चल गया था। रविंद्र और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। गला घोंटकर हत्या बेल्ट से की गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कृष्णा कॉलोनी निवासी सूरजपाल का बेटा अरुण एक निजी अस्पताल में सफाईकर्मी था। उसे कई दिनों से बुखार था। गुरुवार को उसकी पत्नी पूनम अरुण का इलाज कराने के बहाने उसे एनआईटी-5 स्थित अपने मायके ले आई। शुक्रवार सुबह पूनम के पिता भगवानदास और मां सुशीला अपने पोते-पोतियों के साथ बदायूं में एक शादी में शामिल होने के लिए चले गए।

पूनम मूल रूप से बदायूं की रहने वाली है। दोपहर करीब 12 बजे पूनम ने अपने प्रेमी रविंद्र को घर बुलाया। रविंद्र अपने दोस्तों के साथ घर पहुँचा और पहली मंजिल पर जाकर बेल्ट से अरुण का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान पूनम मुख्य द्वार पर खड़ी रही। फिर उसने अपने ससुराल वालों को फोन करके बताया कि बीमारी के कारण अरुण की मौत हो गई है।

अरुण को पूनम और रविंद्र के प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चल गया था। इसलिए वह पूनम के बाहर जाने पर आपत्ति जताता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ। पूनम, पूनम की आँखों की किरकिरी बन गई थी।