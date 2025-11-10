Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद: प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या

    By Deepak Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 08:30 AM (IST)

    फरीदाबाद में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। महिला, जिसका रविंद्र नामक युवक से प्रेम संबंध था, घटना के समय गेट पर पहरा दे रही थी, जबकि रविंद्र ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके पति अरुण का गला घोंट दिया। अरुण को प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था, जिसके कारण हत्या की योजना बनाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरीदाबाद में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी-5 में अपने बीमार पति अरुण की हत्या में शामिल महिला घटना के वक्त गेट पर पहरा दे रही थी। इसी दौरान उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी।

    हत्या के बाद प्रेमी अपने दोस्तों के साथ फरार हो गया, जबकि महिला वहीं रुकी रही। महिला का रविंद्र नाम के युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका पता उसके पति को चल गया था। रविंद्र और उसके साथियों की तलाश की जा रही है। गला घोंटकर हत्या बेल्ट से की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कृष्णा कॉलोनी निवासी सूरजपाल का बेटा अरुण एक निजी अस्पताल में सफाईकर्मी था। उसे कई दिनों से बुखार था। गुरुवार को उसकी पत्नी पूनम अरुण का इलाज कराने के बहाने उसे एनआईटी-5 स्थित अपने मायके ले आई। शुक्रवार सुबह पूनम के पिता भगवानदास और मां सुशीला अपने पोते-पोतियों के साथ बदायूं में एक शादी में शामिल होने के लिए चले गए।

    पूनम मूल रूप से बदायूं की रहने वाली है। दोपहर करीब 12 बजे पूनम ने अपने प्रेमी रविंद्र को घर बुलाया। रविंद्र अपने दोस्तों के साथ घर पहुँचा और पहली मंजिल पर जाकर बेल्ट से अरुण का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान पूनम मुख्य द्वार पर खड़ी रही। फिर उसने अपने ससुराल वालों को फोन करके बताया कि बीमारी के कारण अरुण की मौत हो गई है।

    अरुण को पूनम और रविंद्र के प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चल गया था। इसलिए वह पूनम के बाहर जाने पर आपत्ति जताता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ। पूनम, पूनम की आँखों की किरकिरी बन गई थी।

    उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अरुण को खत्म करने की योजना बनाई। जाँच अधिकारी नरेश के अनुसार, मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। महिला को अदालत में पेश कर दो दिन के रिमांड पर लिया गया है।