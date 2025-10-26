फरीदाबाद: तेज रफ्तार ऑटो पलटने से महिला की मौत, आरोपी चालक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पन्हेड़ा खुर्द गांव में ऑटो पलटने से महिला की मौत हो गई। महिला फैक्ट्री से काम करके वापस घर लौट रही थी। ऑटो में बैठी कई सवारियां भी घायल हो गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पन्हेड़ा में रहने वाली रजनी आइएमटी की फैक्ट्री में नौकरी करती थी। शनिवार को रजनी काम करके घर लौट रही थी। ऑटो में बैठे दीपांशु के अनुसार चालक काफी रफ्तार से चला रहा था। कई सवारियों ने उसको तेज ऑटो चलाने के लिए टोका भी था। लेकिन वह सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ।