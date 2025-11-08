किसी और से इश्क लड़ा रही थी पत्नी, पति ने किया विरोध तो महिला हुई नाराज; सोते वक्त उठाया खौफनाक कदम
फरीदाबाद में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक के पिता ने पुलिस को बताया कि अरुण की शादी पूनम से चार साल पहले हुई थी और शादी के बाद से ही दोनों में विवाद चल रहा था, क्योंकि पूनम का किसी और के साथ प्रेम प्रसंग था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी थाना एरिया में रहने वाली महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या गला दबाकर कर दी। पुलिस ने मृतक के स्वजन की शिकायत पर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।
कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले सूरजपाल ने बताया कि उनके बेटे अरुण की शादी करीब चार साल पहले एनआईटी पांच में रहने वाली पूनम से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों का विवाद चल रहा था। कई बार झगड़ा होने पर उन्होंने समझौता करवाया। पूनम का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। जिसको लेकर अरुण और पूनम के बीच दिन पूनम के बीच विवाद चल रहा था।
शुक्रवार को पूनम सुबह अरुण के साथ अपने मायके एनआईटी पांच आ गई। रात को करीब आठ बजे पूनम के पिता उसके दोनों बच्चों को लेकर शादी में चले गए। करीब 10 बजे पूनम ने अपने प्रेमी को बुलाया और सोते हुए में ही अरुण की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद खुद अपने पिता को इस बात की सूचना दी। पुलिस मामला दर्ज करके पूनम ओर उसके प्रेमी को तलाश कर रही है।
