किसी और से इश्क लड़ा रही थी पत्नी, पति ने किया विरोध तो महिला हुई नाराज; सोते वक्त उठाया खौफनाक कदम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। एनआईटी थाना एरिया में रहने वाली महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या गला दबाकर कर दी। पुलिस ने मृतक के स्वजन की शिकायत पर पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले सूरजपाल ने बताया कि उनके बेटे अरुण की शादी करीब चार साल पहले एनआईटी पांच में रहने वाली पूनम से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों का विवाद चल रहा था। कई बार झगड़ा होने पर उन्होंने समझौता करवाया। पूनम का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था। जिसको लेकर अरुण और पूनम के बीच दिन पूनम के बीच विवाद चल रहा था।