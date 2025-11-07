Language
    फरीदाबाद में ससुरालियों ने गला दबाकर की विवाहिता की हत्या, पति सहित 7 पर मुकदमा दर्ज

    By PARVEEN KAUSHIKEdited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:33 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ एक विवाहिता की उसके ससुराल वालों ने कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। ससुराल वाले आए दिन उसे प्रताड़ित करते थे। पुलिस ने पति सहित सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    ससुरालियों ने की विवाहिता की हत्या।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के आरोप में थाना पल्ला में आरोपित पति सहित अन्य ससुराल वालों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया।

    थाना पल्ला में पलवल के मांदकौल गांव निवासी रेखा ने दी अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी शशि की शादी 10 साल पहले तिलपत गांव के रहने वाले ललित उर्फ संजू के साथ की थी। आरोप है कि शशि के ससुराल वाले उसे अक्सर परेशान करते थे व मारपीट की जाती थी। बात-बात पर उसे प्रताड़ित किया जाता था।

    यह बात उसने कई बार अपने मायके वालों को बताई। उन्होंने ससुराल वालों को समझाया लेकिन वह बाज नहीं आए। आरोप है कि पांच नवंबर की रात को शशि के पति ने अन्य स्वजन के साथ मिलकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उन्हें तिलपत गांव के रहने वाले किसी अन्य शख्स से ही इस बारे में सूचना मिली।

    वह यहां आए तो पता चला कि बेटी को सर्वोदय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह अस्पताल पहुंचे। वहां बेटी की मौत के बारे में पता चला। रेखा का आरोप है कि शशि के पति ललित, सास ओमवती सहित मंजू, शैली, विनीता, तारा व नीरज ने मिलकर गला दबाकर मार दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।