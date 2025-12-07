Language
    पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति पर कत्ल जैसा अटैक, फरीदाबाद में हाथ-पैर तोड़वाए; 4 गिरफ्तार

    By Deepak Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    फरीदाबाद के जवाहर कॉलोनी में एक युवक पर हमले के मामले में क्राइम ब्रांच 48 ने पत्नी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि पत्नी ने ह ...और पढ़ें

    पत्नी ने प्रेमी से पति पर जानलेवा हमला करवाया। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। तीन महीने पहले जवाहर कॉलोनी में रहने वाले एक युवक के हाथ-पैर तोड़ने के मामले में क्राइम ब्रांच 48 ने एक महिला समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में गुन्ना अर्नव, हर्ष भाटी, अनिल और श्वेता शामिल हैं। जांच में पता चला कि पत्नी ने ही अपने पति के हाथ-पैर इसलिए तोड़े थे, क्योंकि वह उसे परेशान करता था।

    जवाहर कॉलोनी में रहने वाला ललित रात में काम पर जाने के लिए घर से निकला तो कुछ नकाबपोश युवकों ने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया। बदमाशों ने ललित के हाथ-पैर तोड़ दिए। मौके पर मौजूद लोगों ने ललित के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिन्होंने उसे इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया।

    ललित की शिकायत के बाद सारन थाने पहुंची। मामले की जांच सेक्टर 48 क्राइम ब्रांच को सौंपी गई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी हर्ष भाटी को गिरफ्तार किया तो उसने अपने साथियों के नाम बताए। पूछताछ में उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी श्वेता ने ही उसे ललित की हत्या करने के लिए कहा था। क्योंकि ललित श्वेता को परेशान कर रहा था, इसलिए श्वेता ने उसे सबक सिखाने के लिए हर्ष से संपर्क किया।

    सेक्टर 30 के गुन्ना अर्नव, भारत कॉलोनी के हर्ष भाटी, सेक्टर 87 के अनिल और जवाहर कॉलोनी से श्वेता को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया।