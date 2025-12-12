फरीदाबाद: विधवा से शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म, केस दर्ज

Language
    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    शादी का झांसा देकर एक विधवा महिला से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शादी का झांसा देकर विधवा से शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ थाना शहर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। एनआईटी में रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसके पति की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। अभी उसकी 12 साल की बेटी है।

    पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने उससे बातचीत शुरू कर दी। वह पड़ोसी था, इसलिए अक्सर उसके घर आता-जाता रहता था। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह उसे कई जगहों पर घुमाने भी ले गया। इसके बाद उन्होंने आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली, लेकिन वह उसे घर नहीं ले गया। अब वह उसे अपने साथ रखने या पत्नी के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है।

    डबुआ थाने में दर्ज एक अलग मामले में महिला ने बताया कि अंकुश नाम का युवक उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है। तीसरा मामला सारन थाने में दर्ज किया गया है।

    इस मामले में पड़ोस में रहने वाले नाजिम ने युवती को धमकाकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।