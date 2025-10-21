सब्जी मंडी में आढ़ती से मारपीट कर 90 हजार रुपये लूटे, आपसी लेन-देन से जुड़ा मामला

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सब्जी मंडी में एक आढ़ती के साथ मारपीट कर हमलावर 90 हजार रुपये लूट कर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित नत्थी डागर झाड़सेंतली गांव का रहने वाला है और सब्जी मंडी में उसकी आढ़त है।

सूचना के अनुसार वह सोमवार की रात को अपनी आढ़त पर था। रात को तीन-चार लोग आए और उसके साथ मारपीट की तथा उससे 90 हजार रुपये लूट कर ले गए। गंभीर अवस्था में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना आदर्श नगर प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि आढ़ती का साला सूचना दे कर गया है।