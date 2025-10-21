Language
    सब्जी मंडी में आढ़ती से मारपीट कर 90 हजार रुपये लूटे, आपसी लेन-देन से जुड़ा मामला

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 11:02 AM (IST)

    फरीदाबाद की सब्जी मंडी में एक आढ़ती से मारपीट करके 90 हजार रुपये लूट लिए गए। मामला आपसी लेन-देन से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और आरोपियों को ढूंढने का प्रयास कर रही है। इस घटना से मंडी के व्यापारियों में डर का माहौल है।

    सब्ज मंडी में आढ़ती से लूट। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सब्जी मंडी में एक आढ़ती के साथ मारपीट कर हमलावर 90 हजार रुपये लूट कर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित नत्थी डागर झाड़सेंतली गांव का रहने वाला है और  सब्जी मंडी में उसकी आढ़त है।

    सूचना के अनुसार वह सोमवार की रात को अपनी आढ़त पर था। रात को तीन-चार लोग आए और उसके साथ मारपीट की तथा उससे 90 हजार रुपये लूट कर ले गए। गंभीर अवस्था में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना आदर्श नगर प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि आढ़ती का साला सूचना दे कर गया है।

    रूपयों के लेन-देन का है मामला

    घटना की वजह आढ़ती और हमलावरों के बीच आपसी रुपये के लेन-देन बताया जा रहा है। हमलावर रुपये लेने के लिए आए थे। वहां पर उनके बीच कहासुनी हो गई। इसी बात पर हमलावरों ने उसके सिर में चोट मार दी। मामले की जांच की जा रही है। जो भी आरोपित होगा, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।