    केंद्रीय मंत्री ने न्यू जनता कॉलोनी में किया 44.80 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास, लंबे समय से थी लोगों की मांग

    By Subhash Dagar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:18 PM (IST)

    फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री ने न्यू जनता कॉलोनी में 44.80 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। यह कदम स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। इस परियोजना से क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा और निवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

    44.80 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास करते केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा।

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बृहस्पतिवार को न्यू जनता कालोनी में 44.80 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस राशि क्षेत्र में सीवर लाइन, पानी की पाइप लाइन और सीमेंटेड सड़क बनाई जाएगी।

    विकास कार्यों का क्षेत्रीय लोगों से नारियल फुड़वा कर शुभारंभ कराया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा तथा स्थानीय पार्षद रवि भगत मौजूद थे। गुर्जर ने कहा जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया है यह यहां की बुनियादी जरूरत हैं।

    लंबे समय से हो रही थी मांग

    इनके निर्माण से स्थानीय लोगों की जीवन शैली में पूरी तरह से बदलाव आएगा। यहां के निवासी लंबे समय से इन विकास कार्यों की मांग कर रहे थे। लोगों की मांगों को उन्होंने और पूर्व मंत्री व विधायक मूलचंद शर्मा ने मिल कर पूरा करा दिया है।

    इस मौके पर विधायक शर्मा ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय ऊर्जा व शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहयोग से उनके विधानसभा क्षेत्र का चारों तरफ विकास हो रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से विकास कार्यों में किसी भी तरह से पीछे नहीं है।

    यह विकास कार्य इसलिए हो रहे हैं क्षेत्र के मतदाताओं ने उन पर लगातार तीन बार विधायक बनाकर विश्वास जताया है। इसलिए क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना उनका दायित्व और जिम्मेवारी है। इस अवसर पर मंडल के अध्यक्ष कुलदीप, कुसुम शर्मा, डा. तिलक, डा. पवन अरोड़ा, डा. जितेंद्र प्रमुख रूप से मौजूद थे।