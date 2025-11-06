केंद्रीय मंत्री ने न्यू जनता कॉलोनी में किया 44.80 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास, लंबे समय से थी लोगों की मांग

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बृहस्पतिवार को न्यू जनता कालोनी में 44.80 लाख रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस राशि क्षेत्र में सीवर लाइन, पानी की पाइप लाइन और सीमेंटेड सड़क बनाई जाएगी।

विकास कार्यों का क्षेत्रीय लोगों से नारियल फुड़वा कर शुभारंभ कराया। इस मौके पर पूर्व मंत्री एवं विधायक मूलचंद शर्मा तथा स्थानीय पार्षद रवि भगत मौजूद थे। गुर्जर ने कहा जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया है यह यहां की बुनियादी जरूरत हैं।

लंबे समय से हो रही थी मांग इनके निर्माण से स्थानीय लोगों की जीवन शैली में पूरी तरह से बदलाव आएगा। यहां के निवासी लंबे समय से इन विकास कार्यों की मांग कर रहे थे। लोगों की मांगों को उन्होंने और पूर्व मंत्री व विधायक मूलचंद शर्मा ने मिल कर पूरा करा दिया है।

इस मौके पर विधायक शर्मा ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री गुर्जर, पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय ऊर्जा व शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहयोग से उनके विधानसभा क्षेत्र का चारों तरफ विकास हो रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र दूसरे क्षेत्रों से विकास कार्यों में किसी भी तरह से पीछे नहीं है।