फरीदाबाद: KGP पर दो ट्रकों की टक्कर में चालक की मौत, सड़क पर बिना रिफ्लेक्टर लगाए खड़ा था ट्रक

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। केजीपी एक्सप्रेसवे पर अंधेरे में बिना रिफ्लेक्टर लगाकर खड़े ट्रक की वजह से एक अन्य ट्रक चालक की जान चली गई। पीछे से आ रहे ट्रक ने पहले से खड़े ट्रक में टक्कर मार दी। रविवार को ही पुलिस महानिदेशक ने हाईवे और एक्सप्रेसवे पर खड़े होने वाले वाहनों पर कार्रवाई कर जब्त करने के आदेश जारी किए थे और रात को यह हादसा हो गया। थाना छांयसा पुलिस ने महानिदेशक के आदेश के बाद खड़े हुए ट्रक को जब्त कर लिया है।

यह बता दें कि दैनिक जागरण ने सुरक्षित यातायात के तहत इन दौड़ती-भागती सड़कों पर... अभियान के तहत शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया था कि हाईवे-एक्सप्रेसवे पर रात के अंधेरे में खड़े ट्रक दिखाई नहीं देते और इस वजह से जानलेवा हादसे होते हैं।

सोमवार को भोर में साढ़े चार बजे छांयसा के पास केजीपी पर इस तरह का हादसा हो भी गया। राजस्थान के भरतपुर जिले के डीग थाने के अंतर्गत पास्ता गांव के रहने वाले उमेद ने बताया कि उसका पिता रामप्रसाद ट्रक चालक था। वह ट्रक में मिनरल पानी की बोतल भर कर नोएडा की तरफ जा रहा था।

बिना रिफ्लेक्टर के सड़क पर खड़ा था ट्रक छांयसा के पास एक चालक ने अपना ट्रक सड़क पर खड़ा किया हुआ था। बीच सड़क पर खड़े ट्रक पर न तो रिफ्लेक्टर लगाए हुए थे और न ही उससे पहले कोई संकेत सूचक था। अंधेरा होने के कारण चालक रामप्रसाद बीच सड़क पर खड़े ट्रक को दूर से देख नहीं पाया और जब तक नजर पड़ती तब तक अपने ट्रक से आगे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी।

इससे आगे खड़ा हुआ ट्रक सड़क पर पलट गया। टक्कर मारने वाले ट्रक का अगला भाग क्षतिग्रस्त हो गया। ट्रक के क्षतिग्रस्त होने के कारण चोट लगने से चालक रामप्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई। उमेद सिंह का कहना है कि उन्हें टिंकू नाम के एंबुलेंस चालक ने काल करके उसके पिता की मौत के बारे में सूचना दी।