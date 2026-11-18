प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम करने और समय रहते चेतावनी देने की आधुनिक तकनीकों पर मंथन के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ फरीदाबाद में जुटेंगे। अमृता विश्व विद्यापीठम के सेक्टर-88 स्थित परिसर में 23 से 24 नवंबर तक सातवें विश्व भूस्खलन मंच (वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम-7) का आयोजन किया जाएगा। भारत पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय मंच की मेजबानी करने जा रहा है।

70 देशों के वैज्ञानिक होंगे शामिल इस आयोजन में करीब 70 देशों के वैज्ञानिक, शोधकर्ता, इंजीनियर, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन से जुड़े विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का मुख्य विषय सुरक्षित और आपदा-रोधी समुदायों के निर्माण के लिए भूस्खलन विज्ञान एवं उसके व्यावहारिक उपयोग पर केंद्रित रहेगा। मंच पर भूस्खलन की पहचान, जोखिम का आकलन, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल ट्विन और शुरुआती चेतावनी प्रणाली जैसे विषयों पर चर्चा होगी।

वैज्ञानिक शोध का किस तरह उपयोग करें? विशेषज्ञ यह भी साझा करेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक शोध का किस तरह उपयोग किया जा सकता है। यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भूस्खलन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए शोध, तकनीक और नीतिगत अनुभव साझा करने का अवसर बनेगा। इससे फरीदाबाद को भी अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक आयोजनों के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी।