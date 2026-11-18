फरीदाबाद भक्ति से सराबोर, सुबह-सुबह निकली प्रभात फेरियां, चौतरफा गूंज रही गुरबाणी
फरीदाबाद में कार्तिक माह के दौरान विभिन्न मंदिरों और गुरुद्वारों से प्रभात फेरियां निकल रही हैं, जहां शबद वाणी और भजन से संगत निहाल हो रही है।
HighLights
फरीदाबाद में कार्तिक माह में निकल रही हैं प्रभात फेरियां।
शबद वाणी और भजनों से संगत हो रही है निहाल।
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की तैयारियां जारी।
अनिल बेताब, फरीदाबाद। जिले में कार्तिक माह में विभिन्न मंदिरों और गुरुद्वारों से प्रभात फेरी निकलने का सिलसिला जारी है। जगह-जगह शबद वाणी और भजन सुन कर संगत निहाल हो रही है।
औद्योगिक नगरी में अमृतवेले में कई जगह से प्रभात फेरी निकल रही है। बुधवार भोर में एक नंबर स्थित संतों के गुरुद्वारा से प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी एक नंबर मार्केट से होते हुए एक नंबर डी ब्लॉक पहुंची।
प्रभात फेरी के रास्ते गुरु वाणी का पाठ
प्रभात फेरी के पूरे रास्ते गुरु वाणी का पाठ होता रहा। एक नंबर मिलाप दवाखाना चौक के नजदीक संगत ने प्रभात फेरी का स्वागत किया।
प्रभात फेरी के संयोजक गुलशन भाटिया अैर सरदार नीटू सिंह ने बताया कि प्रभात फेरी के दौरान गुरु वाणी का पाठ और शबद कीर्तन किया जाता है।
श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था
जिन क्षेत्रों से प्रभात फेरी निकलती है। उन रास्तों पर संगत श्रद्धा और उत्साह के साथ स्वागत करते हैं। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं के लिए चाय, प्रसाद और अन्य खाद्य सामग्री की व्यवस्था की जाती है।
पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। 24 नवंबर को होने वाले गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में कई जगह श्रद्धालु भजन-कीर्तन करते हुए अपनी हाजिरी लगाते हैं।
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