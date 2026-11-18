अनिल बेताब, फरीदाबाद। जिले में कार्तिक माह में विभिन्न मंदिरों और गुरुद्वारों से प्रभात फेरी निकलने का सिलसिला जारी है। जगह-जगह शबद वाणी और भजन सुन कर संगत निहाल हो रही है।

औद्योगिक नगरी में अमृतवेले में कई जगह से प्रभात फेरी निकल रही है। बुधवार भोर में एक नंबर स्थित संतों के गुरुद्वारा से प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी एक नंबर मार्केट से होते हुए एक नंबर डी ब्लॉक पहुंची।