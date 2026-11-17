अनिल बेताब, फरीदाबाद। जिला नागरिक अस्पताल में सीएसआर के तहत लगभग पांच वर्ष पहले कोराेना संकट के दौर में लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट अब ठप है। प्लांट एक वर्ष तक चालू रहने के बाद अब चार वर्षों से इस प्लांट का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है।

जिला नागरिक अस्पताल प्रबंधन को बाहर से ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है। वर्तमान में हाल यह है कि प्लांट में इन दिनों बेकार का सामान जैसे रेहड़ी रिक्शा, कूलर और गार्डनिंग का सामान रखा हुआ है। हर साल 20 लाख का ऑक्सीजन खरीद रहा अस्पताल जागरण पड़ताल की गई तो यह बात सामने आई कि प्लांट के फिल्टर में कमी है और अस्पताल प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन हर वर्ष लगभग 20 लाख रुपये की ऑक्सीजन की खरीदारी कर रहा है।

आपातकालीन विभाग के बेड तक ऑक्सीजन की पाइपलाइन तो पहुंची हुई है, मगर यहां वेंटिलेटर नहीं है। मॉनिटर भी नहीं है और न ही फ्लोमीटर। ऐसे में सवाल है कि आपात स्थिति में आने वाले हर मरीज का बीपी और पल्स को कैसे चेक किया जा सके। स्थिति को देख कर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कितने गंभीर हैं। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 7 अक्टूबर, 2021 को आक्सीजन प्लांट चालू किया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री ने प्लांट का उद्घाटन किया था। 24 घंटे में आते हैं 150 मरीज, 40 होते हैं रेफर जिला नागरिक अस्पताल में 24 घंटे में लगभग 150 मरीज, आते हैं इनमें से 40 रेफर होते हैं। ईश्वर न करे, अगर कोरोना संकट जैसी स्थिति फिर आ जाए तो उससे निपटना स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी। इन दिनों मौसम बदला हुआ है और सर्दी ने अपना अहसास करना शुरू कर दिया है।