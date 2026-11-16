फरीदाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, मृत मां-बेटी को नहीं मिला शव वाहन; कचरा गाड़ी से ले गए पोस्टमार्टम हाउस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। जिले में एक तरफ नि:शुल्क एंबुलेंस सेवा योजना में गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल लाने के मामले में शव वाहन ही उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जबकि कई जगह शव वाहन उपलब्ध कराने संबंधी बैनर, बोर्ड भी लगाए गए हैं।

सड़क हादसे में हुई मां-बेटी की मौत के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नवादा गांव, बल्लभगढ़ निवासी

राजकुमार परिवार के साथ किराये के मकान में रहते हैं। वह अपनी पत्नी अर्चना और बेटी अंजली के साथ बाइक से सेक्टर-दो से अपने घर लौट रहे थे।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस पर हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर सेक्टर-दो के नजदीक एक तेज गति से आ रही कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर गए थे। इस हादसे में पत्नी अर्चना बेटी अंजली बुरी तरह घायल हो गए थे।

अर्चना नगर निगम के नवादा के कचरा डंपिंग यार्ड में कचरे की छंटाई का काम करती थी। बेटी अंजली कक्षा आठवीं की पढ़ाई करने के बाद घर पर रहती थी। स्वजन उन्हें बल्लभगढ़ के अस्पताल लेकर गए थे। जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी।