Faridabad News: घर से निकला बेटा... एक घंटे बाद बजा फोन तो परिजन भागे अस्पताल; परिवार में मचा कोहरा

सीकरी गांव में रहने वाले हरीश ने बताया कि उनका बेटा हिमांशु बारहवीं कक्षा में पढ़ता था। शुक्रवार सुबह 10 बजे उसके दोस्त अंशुल और समीर घर पर आए थे। दोनों दोस्तों के साथ हिमांशु बाहर घूमने निकल गया।

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है। वहीं सेक्टर-58 थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में घर से अपने दोस्तों के साथ निकले किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। स्वजन ने दोस्तों पर ही जान से मारने का आरोप लगाया है।

करीब एक घंटे बाद ही हिमांशु के फोन से अंशुल ने फोन करके उसके बेहोश होने की जानकारी दी। इस पर हरीश ने अंशुल से कहा कि वह उसको बादशाह खान अस्पताल ले जाए।

परिवार पहुंचा अस्पताल तो...

जब स्वजन बादशाह खान नागरिक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि हिमांशु की मौत हो चुकी है। मृतक के भाई साेनू ने कहा कि उसके दोस्तों ने ही हिमांशु को मारा है।

सेक्टर-58 थाना प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत कैसे हुई है। स्वजन की शिकायत ली गई है। लेकिन अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है।