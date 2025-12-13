Language
    Faridabad News: घर से निकला बेटा... एक घंटे बाद बजा फोन तो परिजन भागे अस्पताल; परिवार में मचा कोहरा

    By Jagran News Edited By: Pooja Tripathi
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    फरीदाबाद में एक किशोर की संदिग्ध हालत में मौत से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। किशोर अपने दोस्तों के साथ सुबह घूमने निकला था एक घंटे बाद ही एक दोस्त क ...और पढ़ें

    मृतक हिमांशु की फाइल फोटो। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में घर से अपने दोस्तों के साथ निकले किशोर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। स्वजन ने दोस्तों पर ही जान से मारने का आरोप लगाया है।

    पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है। वहीं सेक्टर-58 थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

    12वीं पढ़ता था हिमांशु

    सीकरी गांव में रहने वाले हरीश ने बताया कि उनका बेटा हिमांशु बारहवीं कक्षा में पढ़ता था। शुक्रवार सुबह 10 बजे उसके दोस्त अंशुल और समीर घर पर आए थे। दोनों दोस्तों के साथ हिमांशु बाहर घूमने निकल गया।

    करीब एक घंटे बाद ही हिमांशु के फोन से अंशुल ने फोन करके उसके बेहोश होने की जानकारी दी। इस पर हरीश ने अंशुल से कहा कि वह उसको बादशाह खान अस्पताल ले जाए।

    परिवार पहुंचा अस्पताल तो...

    जब स्वजन बादशाह खान नागरिक अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने बताया कि हिमांशु की मौत हो चुकी है। मृतक के भाई साेनू ने कहा कि उसके दोस्तों ने ही हिमांशु को मारा है।

    सेक्टर-58 थाना प्रभारी विनोद कुमार के अनुसार मृतक के शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत कैसे हुई है। स्वजन की शिकायत ली गई है। लेकिन अभी मामला दर्ज नहीं किया गया है।