फरीदाबाद: गौतस्करी के शक में अवैध पनीर लदे पिकप को गौरक्षकों ने पकड़ा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। सेक्टर-दो बाईपास पर मेवात से लेकर आ रहे संदिग्ध पनीर से भरी हुई एक पिकअप को गो रक्षकों ने पकड़ लिया और उसे महाराजा अग्रसेन चौकी पुलिस को सौंप दिया। चौकी इंचार्ज ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर नमूने भरवा दिए हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। गोरक्षक सेक्टर-दो बाईपास पर शनिवार सुबह गश्त कर रहे थे।

तभी एक पिकअप पलवल की तरफ से आती हुई दिखाई दी। उन्हें शक हो गया कि इसमें पशु तस्कर हैं जो गोवंशियों को पकड़ने आ रहे हैं। तभी उन्होंने पिकअप को पीछा करके रुकवा लिया। पिकअप में बैठे लोगों से उनके नाम पूछे तो उन्होंने अपने नाम शौकिन, बिलाल, आमिर निवासी पुन्हाना नूंह जिला बताया।

जांच के लिए भेजा नमूना गोरक्षकों ने पिकअप के अंदर रखे सामन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह पनीर लेकर आए और बल्लभगढ़ में दुकानदारों को बेचने के लिए आपूर्ति करनी है। तभी गोरक्षक पनीर को संदिग्ध बता कर पिकअप को थाना शहर ले आए। यहां पर महाराजा अग्रसेन चौकी के इंचार्ज धर्मपाल ने अपनी कार्रवाई करके छोड़ दिया।