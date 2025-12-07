Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद: गौतस्करी के शक में अवैध पनीर लदे पिकप को गौरक्षकों ने पकड़ा, जांच के लिए भेजे गए सैंपल

    By Subhash Dagar Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    फरीदाबाद में, गौरक्षकों ने गौतस्करी के संदेह में अवैध पनीर से लदे एक पिकअप ट्रक को पकड़ा है। पकड़े गए पनीर के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है ताकि य ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    थाना शहर में पिकअप में मेवात लाए गए 800 किलोग्राम पनीर के नमूने लेने की कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। सेक्टर-दो बाईपास पर मेवात से लेकर आ रहे संदिग्ध पनीर से भरी हुई एक पिकअप को गो रक्षकों ने पकड़ लिया और उसे महाराजा अग्रसेन चौकी पुलिस को सौंप दिया। चौकी इंचार्ज ने खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को बुलाकर नमूने भरवा दिए हैं और जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। गोरक्षक सेक्टर-दो बाईपास पर शनिवार सुबह गश्त कर रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तभी एक पिकअप पलवल की तरफ से आती हुई दिखाई दी। उन्हें शक हो गया कि इसमें पशु तस्कर हैं जो गोवंशियों को पकड़ने आ रहे हैं। तभी उन्होंने पिकअप को पीछा करके रुकवा लिया। पिकअप में बैठे लोगों से उनके नाम पूछे तो उन्होंने अपने नाम शौकिन, बिलाल, आमिर निवासी पुन्हाना नूंह जिला बताया।

    जांच के लिए भेजा नमूना  

    गोरक्षकों ने पिकअप के अंदर रखे सामन के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह पनीर लेकर आए और बल्लभगढ़ में दुकानदारों को बेचने के लिए आपूर्ति करनी है। तभी गोरक्षक पनीर को संदिग्ध बता कर पिकअप को थाना शहर ले आए। यहां पर महाराजा अग्रसेन चौकी के इंचार्ज धर्मपाल ने अपनी कार्रवाई करके छोड़ दिया।

    उनका कहना है कि खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नमूने ले लिए है और उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है। नमूनों के फेल होने की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी।