Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फरीदाबाद में दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या करने और फिर आत्महत्या करने के मामले में चार लोग गिरफ्तार, पूछताछ जारी

    By Parveen Kaushik Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 05:50 AM (IST)

    फरीदाबाद में बेटियों की हत्या कर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर खुद फांसी का फंदा लगाने के मामले में चार गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नेकपुर गांव में दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर खुद फांसी का फंदा लगाने के मामले में पुलिस ने मृतक की सास, साली और पत्नी सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतक की एक साली सहित दो आरोपितों को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह घटना नेकपुर गांव में तीन अक्टूबर की सुबह हुई थी। यहां रहने वाले कर्मवीर ने अपनी पत्नी सहित अन्य ससुराल वालों से परेशान होकर दो बेटियों व एक बेटे का गला घोंट दिया। हादसे में केवल इनका बेटा बचा, बाकी तीनों की मौत हो गई थी। मृतक ने यह कदम उठाने से पहले वीडियो बनाकर प्रसारित किया था। जिसमें ससुराल वालों पर तरह-तरह के आरोप लगाए गए थे। उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी।

    इससे तंग आकर उसने यह कदम उठा लिया। इस शिकायत पर थाना धौज में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सेक्टर-48 की टीम ने मृतक की पत्नी, सास, साली व साले वंश को गिरफ्तार किया है।

    पूछताछ में सामने आया कि 26 सितंबर को मृतक कर्मवीर के साथ उसकी पत्नी व अन्य ससुराल पक्ष ने झगड़ा किया था। आरोपित पक्ष मृतक से पैसे ऐंठना चाहता था, जिस पर कर्मवीर को झूठे केस में फंसाकर पैसे ऐंठने के लिए पुलिस को छेड़छाड़ की झूठी शिकायत की थी।