फरीदाबाद में दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या करने और फिर आत्महत्या करने के मामले में चार लोग गिरफ्तार, पूछताछ जारी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। नेकपुर गांव में दो बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर खुद फांसी का फंदा लगाने के मामले में पुलिस ने मृतक की सास, साली और पत्नी सहित चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में मृतक की एक साली सहित दो आरोपितों को कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था।

यह घटना नेकपुर गांव में तीन अक्टूबर की सुबह हुई थी। यहां रहने वाले कर्मवीर ने अपनी पत्नी सहित अन्य ससुराल वालों से परेशान होकर दो बेटियों व एक बेटे का गला घोंट दिया। हादसे में केवल इनका बेटा बचा, बाकी तीनों की मौत हो गई थी। मृतक ने यह कदम उठाने से पहले वीडियो बनाकर प्रसारित किया था। जिसमें ससुराल वालों पर तरह-तरह के आरोप लगाए गए थे। उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी जा रही थी।

इससे तंग आकर उसने यह कदम उठा लिया। इस शिकायत पर थाना धौज में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सेक्टर-48 की टीम ने मृतक की पत्नी, सास, साली व साले वंश को गिरफ्तार किया है।