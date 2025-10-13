फरीदाबाद में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर हंगामा और मारपीट, महिलाओं को जबरन रोके रखा, मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। चार्मवुड विलेज स्थित कैनवुड सोसायटी में शनिवार देर रात कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर हंगामा हो गया। जिन कुत्तों को खाना खिलाया जा रहा था, उनमे से एक ने यहां आए डिलीवरी बाय को काट लिया था। इसके बाद स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस की छह पीसीआर मौके पर पहुंच गई। तड़के करीब चार बजे तक हंगामा होता रहा है।

पुलिस के अनुसार के देर रात को सोसायटी के लोगों की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। जबकि रविवार सुबह बेसहारा कुत्तों को खाना खिलाने वाली महिलाओं ने भी सोसायटी के लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। मामले की जांच की जा रही है।

लोगों के मुताबिक कैनवुड सोसायटी में रायल रिटेट (आरआर) की महिलाएं कुत्तों को खाना खिलाती हैं। इसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। कई बार मना करने के बाद भी महिलाएं सोसायटी के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाती हैं। इससे पहले मार्च में भी यह मामला पुलिस स्टेशन भी पहुंचा था। निवासियों के मुताबिक शनिवार रात को करीब दस बजे दो महिलाएं सोसायटी में कुत्तों को खाना खिला रही थी।

आरोप है कि कुत्ते ने डिलीवरी बाय पर हमला कर दिया। इसको लेकर महिलाओं और डिलीवरी लेने आए सोसायटी वासी के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है यह भी है कि इन महिलाओं ने एक अन्य महिला और दस साल के बच्चे पर पेपर स्प्रे कर दिया गया। दोनों पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सूरजकुंड थाना प्रभारी छह पीसीआर के साथ पहुंचे। सोसायटी के सैंकड़ों लोगों को शांत कराना बेहद मुश्किल था। जैसे-तैसे पुलिस महिलाओं को सोसायटी के बाहर ले गई।

कुत्तों के आतंक से हैं परेशान, बाहर निकलने से लगता है डर लोगों ने बताया कि सोसायटी में पशु प्रेमी महिलाएं फीडिंग प्वाइंट के अलावा पार्किंग सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाती हैं। सोसायटी में यह कुत्ते बच्चों पर हमला कर देते हैं। जिससे डर का माहौल बना हुआ है। बच्चे अकेले घर से बाहर तक नहीं निकलते हैं। फीडिंग प्वाइंट बाहर होना चाहिए। दूसरी सोसायटी की महिलाएं बिना किसी को सूचित किए कैनवुड सोसायटी में कुत्तों को खाना खिलाती हैं।

डेढ़ घंटे तक गाड़ी में घेरकर रखा, मारपीट का भी आरोप पशु प्रेमी महिलाएं पीपल फार एनिमल संस्था से जुड़ी हुई हैं। संस्था से जुड़ी हर्षिता भसीन के मुताबिक नगर निगम द्वारा फीडिंग प्वाइंट बनवाए गए हैं। सभी कुत्तों की नसबंदी कराई गई है। गाइडलाइंस के अनुसार ही कुत्तों को खाना खिलाते हैं। जिससे अन्य लोगों को परेशानी न हो सके। डिलीवरी बाय बाइक से गिरा था, जिससे उसे खरोच आई थी, उसे कुत्ते ने नहीं काटा था। लेकिन लोगों ने इसे इश्यू बना दिया। डाग लवर महिलाओं से फोन छीन लिए गए।

सोसायटी के ही एक व्यक्ति ने महिलाओं की मदद करते हुए उन्हें गाड़ी में बैठा दिया। लेकिन सोसायटी के सौ से अधिक लोगों ने गाड़ी को करीब डेढ़ घंटे तक घेरकर रखा। बार-बार गाड़ी खोलने और महिलाओं पर हमला करने की कोशिश करते रहे। पुलिस के पहुंचने के बाद भी बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। लोग राजनीतिक संरक्षण में यह कर रहे थे। पुलिस ने भी महिलाओं को थाने में बैठाकर रखा। वकील आने के बाद महिलाओं को छोड़ा गया। महिलाओं के भाई को चोट भी लगी है। महिलाओं की ओर से भी सोसायटी के लोगों के खिलाफ शिकायत दी गई है।

प्रिंसेस पार्क सोसायटी में भी हो चुका है विवाद शहर की सोसायटी में पशु प्रेमियों और स्थानीय निवासी आमने-सामने आ गए हैं। 28 अगस्त को सोसायटी में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर विवाद हो गया था। आरडब्ल्यूूए ने सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को भोजन कराने वाली महिला पर 1.25 लाख का जुर्माना लगाया था। इसके बाद सोसायटी में महिला और सिक्योरिटी गार्ड के बीच मारपीट का वीडियो भी प्रसारित हुआ। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।