Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में दुकानदार की बेरहमी से पिटाई, वारदात CCTV में कैद

    By Deepak Pandey Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    फरीदाबाद के NIT-1 में कपड़े की दुकान चलाने वाले एक युवक को दो लोगों ने बेरहमी से पीटा। यह घटना CCTV में कैद हो गई। पीड़ित विकास ने रितिक डागर और नितिन ...और पढ़ें

    Hero Image

    फरीदाबाद के NIT-1 में कपड़े की दुकान चलाने वाले एक युवक को दो लोगों ने बेरहमी से पीटा। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के NIT-1 में कपड़े की दुकान चलाने वाले एक युवक को दो लोगों ने बेरहमी से पीटा। मारपीट की यह घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AC नगर के रहने वाले विकास ने बताया कि वह NIT-1 इलाके में कल्याण सिंह चौक पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। मंगलवार को वह अपनी दुकान पर थे। रात करीब 8 बजे रितिक डागर और नितिन नाम के दो लोग उनकी दुकान में घुसे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दोनों ने विकास को बेरहमी से पीटा।

    इसके बाद वे उसे दुकान से बाहर खींच लाए। आरोपियों ने दुकान के बाहर भी पीड़ित को पीटना जारी रखा। आरोप है कि दोनों ने शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की मांग भी की। कोतवाली थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों युवक AC नगर इलाके के रहने वाले हैं और पीड़ित को पहले से जानते थे।

    शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके बीच किसी पुराने लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था। मारपीट के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।