फरीदाबाद में दुकानदार की बेरहमी से पिटाई, वारदात CCTV में कैद

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। कोतवाली थाना क्षेत्र के NIT-1 में कपड़े की दुकान चलाने वाले एक युवक को दो लोगों ने बेरहमी से पीटा। मारपीट की यह घटना CCTV कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

AC नगर के रहने वाले विकास ने बताया कि वह NIT-1 इलाके में कल्याण सिंह चौक पर कपड़े की दुकान चलाते हैं। मंगलवार को वह अपनी दुकान पर थे। रात करीब 8 बजे रितिक डागर और नितिन नाम के दो लोग उनकी दुकान में घुसे और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दोनों ने विकास को बेरहमी से पीटा।

इसके बाद वे उसे दुकान से बाहर खींच लाए। आरोपियों ने दुकान के बाहर भी पीड़ित को पीटना जारी रखा। आरोप है कि दोनों ने शिकायतकर्ता से पांच हजार रुपये की मांग भी की। कोतवाली थाना प्रभारी श्री भगवान ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों युवक AC नगर इलाके के रहने वाले हैं और पीड़ित को पहले से जानते थे।