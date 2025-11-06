फरीदाबाद में छात्रा को गोली मारने वाला सिरफिरा गिरफ्तार, पूछताछ में हुए चौंकाने वाले खुलासे

जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़। श्याम कॉलोनी में लाइब्रेरी के सामने छात्रा को गोली मारने वाले आरोपित को बुधवार को पुलिस ने साहूपुरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित छात्रा का लगातार पीछा कर रहा था। वह उस पर बात करने का दबाव बना रहा था। तीन नवंबर को घटना वाले दिन भी उसने छात्रा से बात करने का दबाव बनाया, लेकिन उसने मना कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी गुस्से में उसने छात्रा को गोली मार दी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपित ने पूछताछ में बताया कि जखोपुर स्थित रावल इंस्टिट्यूट कालेज में लेखाकार शाखा में काम करता है। उसकी वर्ष 2024 में पीड़िता से जानकारी हुई थी।

तीन नवंबर को भी वह छात्रा का पीछा करते हुए लाइब्रेरी तक पहुंचा था। आरोपित को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। वारदात में प्रयोग पिस्तौल आरोपित मौके पर ही छोड़ गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है।

चार दिन पहले मांगी थी माफी घटना से चार दिन पहले भी छात्रा ने आरोपित के बारे में अपने स्वजन को बताया था। तब आरोपित ने छात्रा के परिवार के सामने हाथ जोड़ कर भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा न करने पर माफी मांग कर गया था। भगत सिंह कॉलोनी की रहने वाली 12 वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा जेईई की तैयारी कर रही है।

वह श्याम कॉलोनी में एक लाइब्रेरी में कोचिंग लेने के लिए गई थी। लाईब्रेरी से वह अपनी दो सहेलियों के साथ लाइब्रेरी से निकलकर कुछ खाने के लिए जा रही थी। रास्ते में इसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाला सोहना थाना क्षेत्र के सरमथला का रहने वाल जतिन मंगला बाइक लेकर खड़ा हुआ था।

उसने छात्रा को रोक कर बात करने कोशिश की, लेकिन छात्रा इसके लिए तैयार नहीं तो गोली मारकर घायल कर दिया। छात्रा के कंधे में गोली लगी। थाना शहर पुलिस ने घायल छात्रा की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ जानलेवा हमला करने तथा पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया हुआ है।