फरीदाबाद में पांच हजार लोगों को मिलेगी ओवरफ्लो से राहत, सीवर लाइन डालने का काम होगा शुरू

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राजीव कॉलोनी की अलग-अलग पाकेट में रहने वाले पांच हजार से अधिक लोगों को सीवर ओवरफ्लो से जल्द राहत मिलेगी। सीवर लाइन डालने को लेकर निगम की ओर से वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। संबंधित एजेंसी की ओर से जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

सीवर ओवरफ्लो की शिकायत समाधान शिविर में भी लगाई गई थी। एनआइटी की राजीव कॉलोनी की अलग-अलग पाकेट में दो हजार से अधिक लोग रहते हैं। पिछले काफी समय से कालोनी में सीवर ओवरफ्लो की शिकायत चल रही थी। कॉलोनी में कई पाकेट में सीवर लाइन नहीं है। कई जगहों पर लाइन काफी समय पहले डाली गई थी। जिनकी क्षमता आबादी के हिसाब से कम हो गई है। ऐसे में गंदा पानी बाहर निकलकर लोगों के घरों के सामने चला जाता है। इसके साथ ही कालोनी की पाकेट में कई गलिया कच्ची है। वर्षा के समय इन गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता है।

इन पॉकेट में करवाया जाएगा सीवर लाइन का काम महावीर पॉकेट में 45 लाख, पंडित चौक से सारा स्कूल तक 28 लाख, गर्वमेंट स्कूल वाली पाकेट में 49.80 लाख की लागत से काम करवाया जाएगा। इन पाकेट में निगम की ओर से इंटरलॉकिंग और सीवर लाइन डालने का काम होगा।