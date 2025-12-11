Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में पांच हजार लोगों को मिलेगी ओवरफ्लो से राहत, सीवर लाइन डालने का काम होगा शुरू

    By Deepak Pandey Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:14 PM (IST)

    फरीदाबाद के राजीव कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से लगभग पांच हजार निवासियों को जल्द ही राहत मिलेगी। नगर निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए वर्क आर्डर ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। राजीव कॉलोनी की अलग-अलग पाकेट में रहने वाले पांच हजार से अधिक लोगों को सीवर ओवरफ्लो से जल्द राहत मिलेगी। सीवर लाइन डालने को लेकर निगम की ओर से वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है। संबंधित एजेंसी की ओर से जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीवर ओवरफ्लो की शिकायत समाधान शिविर में भी लगाई गई थी। एनआइटी की राजीव कॉलोनी की अलग-अलग पाकेट में दो हजार से अधिक लोग रहते हैं। पिछले काफी समय से कालोनी में सीवर ओवरफ्लो की शिकायत चल रही थी।

    कॉलोनी में कई पाकेट में सीवर लाइन नहीं है। कई जगहों पर लाइन काफी समय पहले डाली गई थी। जिनकी क्षमता आबादी के हिसाब से कम हो गई है। ऐसे में गंदा पानी बाहर निकलकर लोगों के घरों के सामने चला जाता है। इसके साथ ही कालोनी की पाकेट में कई गलिया कच्ची है। वर्षा के समय इन गलियों से निकलना मुश्किल हो जाता है।

    इन पॉकेट में करवाया जाएगा सीवर लाइन का काम

    महावीर पॉकेट में 45 लाख, पंडित चौक से सारा स्कूल तक 28 लाख, गर्वमेंट स्कूल वाली पाकेट में 49.80 लाख की लागत से काम करवाया जाएगा। इन पाकेट में निगम की ओर से इंटरलॉकिंग और सीवर लाइन डालने का काम होगा।

    राजीव कॉलोनी की अलग-अलग पाकेट में सीवर ओवरफ्लो की समस्या चल रही थी। समाधान शिविर में इसकी शिकायत लगाई गई थी। अब निगम की ओर से अलग-अलग पाकेट में लाइन डालने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए वर्क आर्डर भी जारी हो गया है।
    मुकेश डागर, पार्षद, वार्ड-एक

    प्रदेश सरकार की ओर से जिन कालोनियों को नियमित किया है। उनमें विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके।


    -

    सतपाल, कार्यकारी अभियंता, नगर निगम