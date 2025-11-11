Language
    फरीदाबाद के सेक्टर-56 में बनेगा 50 बिस्तर का अस्पताल, दो लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा

    By Anil Betab Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:51 PM (IST)

    फरीदाबाद के सेक्टर-56 में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनेगा, जिससे दो लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। यह अस्पताल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाएगा और स्थानीय लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करेगा। मरीजों को इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-55, 56, राजीव कालोनी, समयपुर रोड, गौछी, जीवन नगर, फतेहपुर तगा, कुरैशीपुर, नेकपुर गांव के आसपास की दर्जनों कालोनियों के लोगों को नए वर्ष में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। 33 फुट रोड संजय कालोनी, सेक्टर-52 के लोगों को भी घर के नजदीक बेहतर इलाज मिल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेक्टर-56 में लगभग 10 एकड़ जमीन पर 50 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा की ओर से इस बाबत दोबारा प्रस्ताव राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय को भेजा गया है। इससे पहले भी सीएमओ ने डीजी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा था। एनआइटी के विधायक सतीश फागना ने पहले सेक्टर-55 के पोली क्लीनिक के विस्तार का मुद्दा मुख्यमंत्री नायब सिंह के सामने उठाया था। बाद में यह बात सामने आई कि सेक्टर-55 में जमीन कम है।

    इस स्थिति में सेक्टर-56 में 50 बिस्तर का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव बनाया गया। सेक्टर-56 में अस्पताल बनने से आसपास के गांव और कालोनियों के दो लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इन कालोनियाें के आसपास कोई सरकारी अस्पताल नहीं है।

    पोली क्लीनिक है, मगर वहां सुविधाओं की कमी है। ऐसे में इन क्षेत्रों के लोगों को जिला नागरिक बादशाह अस्पताल में इलाज के लिए जाना पड़ता है। सेक्टर-56 में जब अस्पताल बन जाएगा तो नागरिक अस्पताल में आने वाले मरीजों की संख्या कम हो जाएगी।

    एनआइटी क्षेत्र में सेक्टर-55 और 56 के आसपास की कालोनियों में बड़ी आबादी है। यहां के लोगों के लिए अस्पताल के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री नायब सिंह और स्वास्थ्य निदेशालय के अधिकारियों से बातचीत की है। अस्पताल का प्रस्ताव बनवाया गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाएगी। इसके बाद इमारत का निर्माण कार्य शुरू होगा।


    -सतीाश फागना, विधायक एनआइटी

    हमने हाल ही में स्वास्थ्य महानिदेशक को अस्पताल का प्रस्ताव भेजा है। जैसे ही प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देश में आगे इमारत के निर्माण कार्य को गति दी जाएगी। इमारत बनने के बाद डाक्टरों और स्टाफ की नियुक्ति होगी।


    -डा. एमपी सिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी