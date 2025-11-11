फरीदाबाद के सेक्टर-56 में बनेगा 50 बिस्तर का अस्पताल, दो लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-55, 56, राजीव कालोनी, समयपुर रोड, गौछी, जीवन नगर, फतेहपुर तगा, कुरैशीपुर, नेकपुर गांव के आसपास की दर्जनों कालोनियों के लोगों को नए वर्ष में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। 33 फुट रोड संजय कालोनी, सेक्टर-52 के लोगों को भी घर के नजदीक बेहतर इलाज मिल पाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सेक्टर-56 में लगभग 10 एकड़ जमीन पर 50 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जयंत आहूजा की ओर से इस बाबत दोबारा प्रस्ताव राज्य के स्वास्थ्य महानिदेशक कार्यालय को भेजा गया है। इससे पहले भी सीएमओ ने डीजी कार्यालय को प्रस्ताव भेजा था। एनआइटी के विधायक सतीश फागना ने पहले सेक्टर-55 के पोली क्लीनिक के विस्तार का मुद्दा मुख्यमंत्री नायब सिंह के सामने उठाया था। बाद में यह बात सामने आई कि सेक्टर-55 में जमीन कम है।

इस स्थिति में सेक्टर-56 में 50 बिस्तर का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव बनाया गया। सेक्टर-56 में अस्पताल बनने से आसपास के गांव और कालोनियों के दो लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। इन कालोनियाें के आसपास कोई सरकारी अस्पताल नहीं है।