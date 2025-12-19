दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पक रफ्तार का कहर, मर्सिडीज और थार में मारी स्कॉर्पियो ने टक्कर; तीन घायल

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात तेज रफ्तार स्कार्पियो ने कई वाहनों को टक्कर मारी। इनमें मर्सिडीज और थार भी शामिल है। टक्कर से तीनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार तीन लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई और तीनों वाहनों को हाईवे से हटाया।