    दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पक रफ्तार का कहर, मर्सिडीज और थार में मारी स्कॉर्पियो ने टक्कर; तीन घायल

    By Jagran News Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात तेज रफ्तार स्कार्पियो ने कई वाहनों को टक्कर मारी, जिनमें मर्सिडीज और थार शामिल हैं। इस घटना में तीन लोग घा ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार स्कार्पियो ने कई वाहनों को टक्कर मारी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार देर रात तेज रफ्तार स्कार्पियो ने कई वाहनों को टक्कर मारी। इनमें मर्सिडीज और थार भी शामिल है। टक्कर से तीनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सवार तीन लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर आई और तीनों वाहनों को हाईवे से हटाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पता चला है कि स्कॉर्पियो बल्लभगढ़ में भी किसी वाहन को टक्कर मारकर भाग रही थी। इस चक्कर में उसने सेक्टर-16 में दो वाहनों को टक्कर मारी। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल रहा। 