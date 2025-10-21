फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक की मौत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में मुजेसर थाना क्षेत्र के सेक्टर-22 में स्कॉर्पियो सवार ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी।

वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया। मृतक की पहचान सेक्टर 22 में ही स्थित मिनी स्वीट हाउस में काम करने वाले रमेश रूप में हुई है।