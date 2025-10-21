Language
    फरीदाबाद में तेज रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 08:35 AM (IST)

    फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार ने सेक्टर-22 में एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रमेश के रूप में हुई है, जो एक मिनी स्वीट हाउस में काम करता था। वह टॉयलेट करने के लिए सड़क पार कर रहा था, तभी स्कार्पियो ने उसे टक्कर मार दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में मुजेसर थाना क्षेत्र के सेक्टर-22 में स्कॉर्पियो सवार ने एक युवक को कुचल दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी आसपास के लोगों ने पुलिस को दी।

    वहीं, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया गया। मृतक की पहचान सेक्टर 22 में ही स्थित मिनी स्वीट हाउस में काम करने वाले रमेश रूप में हुई है।

    मृतक टॉयलेट करने के लिए सड़क पार करके जा रहा था। इसी दौरान स्कॉर्पियो सवार ने उसको टक्कर मार दी। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।