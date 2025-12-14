फरीदाबाद के राजकीय स्कूलों में मिड-डे मील अपग्रेड, पिन्नी-खीर से बच्चों को मिलेगा अतिरिक्त पोषण और स्वाद

जागरण संवादाता, फरीदाबाद। जिला के राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अब मिल डे मील में भोजन के साथ-साथ पिन्नी, खीर और मिल्क बार दिया जाएगा। जनवरी से विद्यार्थियों की थाली और अधिक पौष्टिक होगी। इस संबंध में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ खंड शिक्षा अधिकारियों तथा स्कूलों को सूचित किया गया है। पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों की डिटेल मांगी गई है।



जिला के 378 राजकीय स्कूलों में पहली से आठवीं तक के 75 हजार से अधिक विद्यार्थियों को प्रतिदिन मिड डे मील में राजमा चावल, कढ़ी चावल और पुलाव सहित अन्य व्यंजन दिए जाते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विद्यार्थियों को मिलने वाला मिड-डे मील और अधिक पौष्टिक होगा।

विद्यार्थियों को नियमित भोजन के साथ खीर और पिन्नी भी परोसी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पोषण उपलब्ध कराने के साथ-साथ विद्यालयों में उनकी उपस्थिति बढ़ाना है। दो दिन मिलेगी मिल्क बार और प्रतिदिन पिन्नी राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बीते करीब तीन महीने से सप्ताह में एक दिन मिल्क बार दिया जाता है। यह दूध और बाजरे का बना होता है। अब इसे सप्ताह में दो दिन दिया जाएगा। बच्चों को गर्म दूध, पिन्नी (प्रतिदिन) और खीर (सप्ताह में एक दिन) दिया जाएगा।