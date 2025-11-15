फरीदाबाद में स्कूल बंद होने की सूचना से उड़ी अभिभावकों की नींद, प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी; भूख हड़ताल की चेतावनी
फरीदाबाद के रतन कान्वेंट स्कूल में कक्षाएं बंद होने की सूचना से अभिभावक परेशान हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कक्षाओं के आयोजन न होने और फीस जमा होने के बावजूद ऑनलाइन कक्षाएं भी न लगने का आरोप लगाया है। अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है और जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। हरफला स्थित रतन कान्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले 3000 से अधिक बच्चों के अभिभावकों की नींद उड़ गई है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अभिभावकों ने जिला उपायुक्त विक्रम सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी डा. अंशु सिंगला और स्थानीय पुलिस को लिखित में शिकायत दी गई है। आरोप है कि स्कूल में पिछले दो महीने से कक्षाएं आयोजित नहीं हो रही हैं। प्रबंधन की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप में स्कूल को बंद करने की सूचना दी गई है।
अनिल रावत सहित अन्य अभिभावकों ने बताया कि स्कूल की स्थिति पिछली दो वर्षों से बिगड़ती ही जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य खतरे में आ गया है। अभिभावकों ने दाखिला के समय ही 80-90 प्रतिशत फीस जमा कर दी थी। स्कूल के बच्चों की आनलाइन कक्षाएं भी नहीं लग पा रही हैं। स्कूल के अध्यापकों से पूछने पर वह फीस नहीं मिलने का कारण बता देते हैं।
प्रबंधन का कहना है कि कक्षाएं आयोजित नहीं होंगी, लेकिन विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षाएं दिला दी जाएंगी। वहीं अभिभावकों का कहना है कि कक्षाएं आयोजित नहीं होंगी तो बच्चों की तैयारी कैसे होगी। अभिभावकों ने बृहस्पतिवार को स्कूल में जाकर भी खूब हंगामा किया। अभिभावकों का जवाब देने से बचने के लिए प्रबंधन बाहर ही नहीं निकला।
भूख हड़ताल पर बैठेंगे अभिभावक
अभिभावकों ने कहा कि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो मुख्य सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल करेंगे। मांग है कि विद्यार्थियों को यातायात की सुविधा दी जाए और नियमित रूप से कक्षाएं आयोजित की जाएं। यदि प्रतिदिन कक्षाएं आयोजित नहीं होंगी तो विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी प्रभावित होगी और परीक्षा परिणाम पर असर दिखाई देगा। लोगों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर भी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
जिला शिक्षा अधिकारी डा. अंशु सिंगला से इस संबंध में बातचीत करने की कोशिश की गई। लेकिन न तो उन्होंने काल रिसीव की और न ही मैसेज का जवाब दिया।
इस संबंध में अभिभावकों की शिकायत मिली है। मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। - डॉ. अंशु सिंगला, जिला शिक्षा अधिकारी
