ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप से लूटी सोने की अंगूठी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस
फरीदाबाद में ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप से सोने की अंगूठी लूट ली। घटना के बाद इलाके के ज्वेलर्स में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भगत सिंह कालोनी में ज्वेलर की दुकान से दो महिला सहित तीन चोर सोने की अंगूठी चोरी करके ले गए। भगत सिंह कालोनी के रहने वाले हरिओम वर्मा की बोहरा पब्लिक स्कूल रोड पर चावला कालोनी में ज्वेलर की दुकान है। उसकी दुकान पर दो महिलाओं के साथ एक पुरुष आया। उन्होंने सोने की अंगूठी खरीदने के लिए कई डिजाइन की अंगूठी देखी।
सोने की जगह रख दी पीतल की अंगूठी
इस दौरान उन्होंने एक सोने की अंगूठी चोरी कर ली और उसकी जगह पर पीतल की अंगूठी लगा दी। अंगूठी लेकर तीनों आरोपी फरार हो गए। हरिओम वर्मा ने इस मामले में थाना शहर पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस घटना को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
शमशेर सिंह, थाना शहर प्रभारी
