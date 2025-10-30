Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप से लूटी सोने की अंगूठी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

    By SUBHASH CHAND DAGAREdited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:21 PM (IST)

    फरीदाबाद में ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने एक ज्वेलरी शॉप से सोने की अंगूठी लूट ली। घटना के बाद इलाके के ज्वेलर्स में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    फरार लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भगत सिंह कालोनी में ज्वेलर की दुकान से दो महिला सहित तीन चोर सोने की अंगूठी चोरी करके ले गए। भगत सिंह कालोनी के रहने वाले हरिओम वर्मा की बोहरा पब्लिक स्कूल रोड पर चावला कालोनी में ज्वेलर की दुकान है। उसकी दुकान पर दो महिलाओं के साथ एक पुरुष आया। उन्होंने सोने की अंगूठी खरीदने के लिए कई डिजाइन की अंगूठी देखी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोने की जगह रख दी पीतल की अंगूठी

    इस दौरान उन्होंने एक सोने की अंगूठी चोरी कर ली और उसकी जगह पर पीतल की अंगूठी लगा दी। अंगूठी लेकर तीनों आरोपी फरार हो गए। हरिओम वर्मा ने इस मामले में थाना शहर पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने शिकायत पर चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    इस घटना को लेकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही हैं। जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    -

    शमशेर सिंह, थाना शहर प्रभारी 