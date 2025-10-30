ग्राहक बनकर आए लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप से लूटी सोने की अंगूठी, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। भगत सिंह कालोनी में ज्वेलर की दुकान से दो महिला सहित तीन चोर सोने की अंगूठी चोरी करके ले गए। भगत सिंह कालोनी के रहने वाले हरिओम वर्मा की बोहरा पब्लिक स्कूल रोड पर चावला कालोनी में ज्वेलर की दुकान है। उसकी दुकान पर दो महिलाओं के साथ एक पुरुष आया। उन्होंने सोने की अंगूठी खरीदने के लिए कई डिजाइन की अंगूठी देखी।