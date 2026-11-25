सुभाष डागर, फरीदाबाद। बल्लभगढ़ शहर का लगातार वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। फिर भी पेड काटे जा रहे हैं।

हरियाणा रोडवेज डिपो के अंदर से दर्जनों पेड़ों छटाई के नाम पर काट दिया। इन पेड़ों के कट जाने से सेक्टर-25 के औद्योगिक क्षेत्र का धूल और धुआं भी आ रहा है।

इससे शहर का वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। रोडवेज के डिपो में खड़े यह पेड़ काफी हद तक इस धूल और धुआं को आने से रोकते थे। रोडवेज प्रबंधन के अनुसार छुट्टी वाले दिन ठेकेदार ने पेड़ों को काट दिया। यहां पर दोबारा से पौधे लगवाए गए हैं।