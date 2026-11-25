हरेंद्र नागर, फरीदाबाद। सेक्टर-37 में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा अरुणा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने विपिन यादव के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

घटनास्थल से मिले कन्फेशन नोट और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद होने की परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने मामले को हत्या मानकर जांच शुरू कर दी है। कन्फेशन नोट में विपिन यादव ने छात्रा की हत्या करने की बात लिखी है। हालांकि, हत्या के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।