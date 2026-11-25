जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। डबुआ कालोनी थाना क्षेत्र की नेहरू कालोनी में चाऊमीन खाने के बाद दो सगे भाइयों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। दोनों को उल्टियां होने लगीं।

स्वजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान आठ वर्षीय छोटे भाई राघव की मौत हो गई, जबकि 10 वर्षीय बड़ा भाई कुनाल आइसीयू में भर्ती है। उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। घटना 21 नवंबर की है। शुरुआती तौर पर फूड प्वाइजनिंग की आशंका जताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार क्या था पूरा मामला? पुलिस के अनुसार, नेहरू कॉलोनी निवासी शमशेर का सेक्टर-58 में मोटर मैकेनिक का काम है। शाम करीब सात बजे राघव ट्यूशन से घर लौटा और मां से भूख लगने की बात कही। इसी दौरान उसका बड़ा भाई कुनाल भी घर पहुंच गया। दोनों भाई कुछ देर बाद पैसे लेकर घर से बाहर चले गए। बताया जा रहा है कि दोनों ने बाजार में चाऊमीन खाई थी।