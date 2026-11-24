सुधीर बैसला, फरीदाबाद। भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के प्याला स्थित प्लांट पर कुछ ड्राइवरों ने साथ के साथ हुई मारपीट के विरोध में हड़ताल करने की धमकी दी है।

इस मामले में जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अधिकांश पेट्रोल पंपों के अपने वाहन होते हैं, ऐसे में हड़ताल जैसी कोई बात न हो सकती है और न ही अभी तक इस तरह की किसी बात की पुष्टि हुई है।

पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करता है महेंद्र यादव मूल रूप से बिहार निवासी महेंद्र यादव ट्रक ड्राइवर है। वहक एक ट्रांसपोर्टर के ट्रक पर कार्यरत है, जो पेट्रोलियम पदार्थ लेकर पेट्रोल पंपों पर सप्लाई करता है। महेंद्र ने बताया कि बीते शुक्रवार को वह प्याला से 12 हजार लीटर तेल लेकर झज्जर स्थित श्रीकृष्णा फिलिंग स्टेशन गया था। वहां पंप मालिक व अन्य कर्मचारियों ने उस पर तेल चोरी का आरोप लगातार दोपहर दो बजे से पांच बजे तक पीटा।