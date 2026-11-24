सुभाष डागर, फरीदाबाद। फरीदाबाद में वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनुपालना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग की टीम ने सरूरपुर एवं मुजेसर क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण बढ़ाने पर मुजेसर और सरूरपुर औद्योगिक क्षेत्र में छह इकाइयों को सील किया गया। दो ईकाइयों के डीजे सेट भी पाए गए।