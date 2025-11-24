फरीदाबाद में नगर निगम की घोर लापरवाही, बनते ही टूटी सड़कें; सवालों के घेरे में अधिकारी

यह भी पढ़ें- साइबर सिटी को 23 साल से ट्रांसपोर्ट नगर का इंतजार, सरकारें बदलीं; पर समस्या जस की तस

सीमेंटेड़ सड़क पर ड्रिल मशीन से नीचे तक कट लगाना जरूरी है ताकि जो गैस बने, वह कट के माध्यम से निकल जाए। यदि कट पूरा नहीं लगेगा तो सीमेंटेड़ सड़क उखड़ जाती है। इसके बाद काफी परेशानी होती है। लेकिन यहां ठेकेदार ने ब्लेड में होने वाले नुकसान हो बचाने के लिए केवल एक से डेढ़ ईंच की कट लगाया है। इसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो मंत्रियों से शिकायत कर अधिकारियों पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। - गजराज नागर, प्रधान, डब्ल्यूसीआरए, सेक्टर-21ए

हां, यह मामला हमारी जानकारी में आ गया है। ठेकेदार को नोटिस दे दिया गया है। फिलहाल उसका भुगतान रोक दिया है। जहां सड़क टूटी है, उस हिस्से को दोबारा बनाया जाएगा। - संदीप कुमार, कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम