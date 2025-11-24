फरीदाबाद में नगर निगम की घोर लापरवाही, बनते ही टूटी सड़कें; सवालों के घेरे में अधिकारी
फरीदाबाद के सेक्टर-21ए में नई बनी सीमेंटेड सड़कें कुछ ही दिनों में टूटने लगी हैं। स्थानीय लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है और अधिकारियों को सूचित किया है। ठेकेदार का भुगतान रोक दिया गया है और सड़क को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया गया है। निवासियों ने घटिया निर्माण कार्य के लिए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सड़क सहित अन्य विकास कार्यों में घोर लापरवाही बरती जाती है। इस वजह से इनका पूरा लाभ आमजन को नहीं मिल पाता। नगर निगम द्वारा किए जाने वाले काम पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। अब ताजा मामला सेक्टर-21ए का है। यहां सेक्टर के अंदर दो सीमेंटेड़ सड़कें बनाई गई है। इन्हें बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं कि सड़कें टूटने लगी हैं। दरारें आ गई हैं।
स्थाानीय आरडब्ल्यूए के प्रधान गजराज नागर ने इस पर आपत्ति जताई और एसडीओ खेमचंद व जेई संदीप कुमार को अवगत कराया। एसडीओ ने आश्वासन दिया कि ठेकेदार का भुगतान रोक दिया है। सड़क को दुरुस्त करने के बाद ही भुगतान होगा।
उधर, इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है। पहले तो सड़कें सालों बनती नहीं हैं और जब बनती हैं तो जल्दी टूटने लग जाती हैं। सेक्टरवासी राहुल धवन, दिनेश सिंह, अशोक भड़ाना ने बताया कि शहर का सेक्टर-21ए पॉश सेक्टर है। यहां सबसे छोटा प्लॉट 500 वर्गगज है। हजार व दो हजार वर्गगज के भी प्लॉट हैं।
इसके बावजूद यहां जरूरी सुविधाएं नहीं हैं। मकान नंबर 808 से 823 के सामने कुछ ही दिन पहले सीमेंटेड़ सड़क बनाई गई थी। इसे बनने के बाद इस पर मोटी दरारें आना शुरू हो गई। इससे भी बड़ी लापरवाही यह रही कि दरारें छुपाने के लिए इसी जगह मशीन से कट लगा दिया ताकि किसी को पता न चले। इस मामले की जांच होनी चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
सीमेंटेड़ सड़क पर ड्रिल मशीन से नीचे तक कट लगाना जरूरी है ताकि जो गैस बने, वह कट के माध्यम से निकल जाए। यदि कट पूरा नहीं लगेगा तो सीमेंटेड़ सड़क उखड़ जाती है। इसके बाद काफी परेशानी होती है। लेकिन यहां ठेकेदार ने ब्लेड में होने वाले नुकसान हो बचाने के लिए केवल एक से डेढ़ ईंच की कट लगाया है। इसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अधिकारियों को अवगत करा दिया है। यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो मंत्रियों से शिकायत कर अधिकारियों पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। - गजराज नागर, प्रधान, डब्ल्यूसीआरए, सेक्टर-21ए
हां, यह मामला हमारी जानकारी में आ गया है। ठेकेदार को नोटिस दे दिया गया है। फिलहाल उसका भुगतान रोक दिया है। जहां सड़क टूटी है, उस हिस्से को दोबारा बनाया जाएगा। - संदीप कुमार, कनिष्ठ अभियंता, नगर निगम
