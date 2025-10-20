Language
    Faridabad Crime: सेवानिवृत्त अधिकारी साइबर ठगी का शिकार, घर बैठे कमाई की लालच में 14 लाख से अधिक की चपत

    By Deepak Pandey Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 05:33 AM (IST)

    फरीदाबाद में एक सेवानिवृत्त अधिकारी को साइबर ठगों ने घर बैठे कमाई का लालच देकर 14.43 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर फंसाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जब पीड़ित ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने इनकार कर दिया और कहा कि उनके पैसे बढ़कर 28 लाख हो गए हैं।

    सेवानिवृत्ति अधिकारी से घर बैठे कमाई का झांसा देकर लाखों की ठगी।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। यूनाइटेड नेशन से रिटायर्ड अधिकारी से साइबर ठग ने घर बैठे कमाई का झांसा देकर 14.43 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित एक अफ्रीकी देश में तैनात थे और सेवानिवृत होने के बाद साल 2024 में भारत लौटे थे। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना एनआइटी ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

    सेक्टर 21सी में रहने वाले सेवानिवृत अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह यूनाईटेड नेशन सेंट्रल अफ्रीका में कार्यरत थे। 21 अगस्त को उनके वाट्सएप पर एक शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ मैसेज आया। इसके बाद पोलानी नाथ नामक व्यक्ति का फोन आया। उसने शेयर मार्केट और उसमें निवेश को लेकर बात की। पीड़ित ने फोन काट दिया। उसके बाद किसी वीरेन्द्र नामक व्यक्ति फोन आया। उसने फोन पर बताया कि अन्य लोगों को कैसे फायदा हुआ है।

    ठग ने कहा कि पीड़ित उनकी बातों में आ गए। ठगाें के कहने पर पीड़ित ने 14. 43 रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब पीड़ित ने अपने रुपये वापस मांगे तो ठगों ने कहा कि आपके रुपये बढ़कर 28 लाख हो गए हैं। लेकिन आरोपितों ने रुपये वापस नहीं किए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है।