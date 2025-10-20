Faridabad Crime: सेवानिवृत्त अधिकारी साइबर ठगी का शिकार, घर बैठे कमाई की लालच में 14 लाख से अधिक की चपत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। यूनाइटेड नेशन से रिटायर्ड अधिकारी से साइबर ठग ने घर बैठे कमाई का झांसा देकर 14.43 लाख रुपये ठग लिए। पीड़ित एक अफ्रीकी देश में तैनात थे और सेवानिवृत होने के बाद साल 2024 में भारत लौटे थे। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना एनआइटी ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

सेक्टर 21सी में रहने वाले सेवानिवृत अधिकारी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वह यूनाईटेड नेशन सेंट्रल अफ्रीका में कार्यरत थे। 21 अगस्त को उनके वाट्सएप पर एक शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ मैसेज आया। इसके बाद पोलानी नाथ नामक व्यक्ति का फोन आया। उसने शेयर मार्केट और उसमें निवेश को लेकर बात की। पीड़ित ने फोन काट दिया। उसके बाद किसी वीरेन्द्र नामक व्यक्ति फोन आया। उसने फोन पर बताया कि अन्य लोगों को कैसे फायदा हुआ है।