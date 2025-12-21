Faridabad Fire News: फरीदाबाद में विधायक के रेस्टोरेंट में लगी आग, मची अफरा-तफरी
हरियाणा के फरीदाबाद में एक विधायक के रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा के सेक्टर दो स्थित मिलन रेस्टोरेंट में शनिवार रात आग लग गई। इस दौरान काफी लोग रेस्टोरेंट में मौजूद थे। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आग रेस्टोरेंट के किचन की चिमनी में लगी थी। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ी आई और करीब घंटेभर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया।
आग की वजह से काफी नुकसान हुआ है। शुक्र रहा कि कोई आग की चपेट में नहीं आया। सूचना मिलने पर मंत्री के स्वजन रात को ही रेस्टोरेंट में पहुंच गए थे। मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री का सेक्टर-दो में कई साल पुराना मिलन रेस्टोरेंट है। पता चला है कि किचन की चिमनी में शार्ट सर्किट होने से आग लगी थी। आग चिमनी के माध्यम से ऊपर तक दिखाई दे रही थी।
आग की वजह से किचन और फिर रेस्टोरेंट में धुआं हो गया। यह देख रेस्टोरेंट में मौजूद लोग घबरा गए और बाहर की ओर जाने लगे। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने तुरंत बिजली सप्लाई बंद की और वहां मौजूद फायर सिलेंडरों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस बीच दमकल विभाग की गाड़ी भी पहुंच गई थी।
