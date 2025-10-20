प्रॉपर्टी डीलर आत्महत्या मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, गिरफ्तारी को लेकर अड़े स्वजन

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के सीकरी स्थित अद्वितिय सोसायटी की 14वीं मंजिल से छलांग लगा कर आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रविवार को भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। मृतक के स्वजन आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर अड़े हैं। स्वजन ने आरोपिताें की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर थाने में जाकर भी विरोध जताया। मृतक के बेटे आदित्य चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने तक वह पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बल्लभगढ़ की चावला कालोनी में रहने वाले राजकुमार प्रापर्टी डीलर का काम करते थे। दो दिन पहले वह सीकरी स्थित सोसायटी में अपने दोस्त दिनेश पास गए थे। इसके बाद वह वापस घर नहीं आए। बताया जाता है कि शनिवार को वह सुबह टहलने के लिए बाहर गए। 10 बजे वह वापस लाैटे। इसके बाद कमरे में कुछ देर बैठे और फिर छत पर चले गए। करीब आधे घंटे बाद उन्होंने चौदहवीं मंजिल से छलांग लगा दी।

राजकुमार का एक कार पर जाकर गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मामले की जानकारी परिवार ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राजकुमार की जेब से सुसाइड नोट बरामद किया। इस सुसाइड नोट को मरने से पहले राजकुमार ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी डाला है।

सुसाइड नोट में प्रापर्टी डीलर ने अपने पार्टनर संजय पर आठ करोड़ रुपये का हिसाब नहीं करने का आरोप लगाया था। इसके साथ लिखा है कि उन्होंने दिनेश सरपंच के खाते में 20 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। उनको वह रुपये भी वापस नहीं मिले। फतेहपुर के रहने वाले सबीर पर डेढ साल पहले 19 लाख रुपये लेने का आराेप लगाया था।