फरीदाबाद के कई इलाकों में मंगलवार को पांच घंटे तक नहीं आएगी बिजली, मरम्मत कार्य के चलते निगम का फैसला

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बिजली निगम के मरम्मत कार्यों के चलते मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पांच घंटे तक बिजली बंद रहेगी। पीएनबी नेहरू ग्राउंड, बड़खल, ईएसआइ चौक, सैनिक कॉलोनी, एसजीएम नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी।

ऐसे ही सेक्टर-62, मलेरना रोड नवादा गांव तथा एचएसआइडीसी-दो में सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। बिजली निगम के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है। वहीं मानव सेवा समिति की ओर से सेक्टा-10 स्थित मानव भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के पांचवें बैच के 11 छात्रों को उनकी सफल ट्रेनिंग के बादप् रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही छठे बैच के नए विद्यार्थियों की कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू की गई।