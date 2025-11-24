फरीदाबाद के कई इलाकों में मंगलवार को पांच घंटे तक नहीं आएगी बिजली, मरम्मत कार्य के चलते निगम का फैसला

Language
    By Anil Betab Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    फरीदाबाद में बिजली निगम के मरम्मत कार्य के चलते कई इलाकों में मंगलवार को पांच घंटे तक बिजली बंद रहेगी। पीएनबी नेहरू ग्राउंड, बड़खल समेत कई क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक आपूर्ति बाधित रहेगी। वहीं, मानव सेवा समिति ने कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए और नए बैच की शुरुआत की।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बिजली निगम के मरम्मत कार्यों के चलते मंगलवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पांच घंटे तक बिजली बंद रहेगी। पीएनबी नेहरू ग्राउंड, बड़खल, ईएसआइ चौक, सैनिक कॉलोनी, एसजीएम नगर के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से दोपहर तीन बजे तक बिजली बंद रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे ही सेक्टर-62, मलेरना रोड नवादा गांव तथा एचएसआइडीसी-दो में सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे बिजली की आपूर्ति नहीं होगी। बिजली निगम के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

    वहीं मानव सेवा समिति की ओर से सेक्टा-10 स्थित मानव भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के पांचवें बैच के 11 छात्रों को उनकी सफल ट्रेनिंग के बादप् रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही छठे बैच के नए विद्यार्थियों की कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू की गई।

    इस अवसर पर भाजपा नेता टिपरचंद शर्मा बतौर मुख्य अतिथि थे। उन्होंने समिति की गतिविधियों की सराहना की। शिक्षाविद मनोरमा अरोड़ा विशिष्ट अतिथि थीं। समिति के अध्यक्ष कैलाश शर्मा , महासचिव सुरेंद्र जग्गा, प्रोजेक्ट चेयरमैन संजीव शर्मा, उपाध्यक्ष वाईके माहेश्वरी ने अतिथियों को शाल व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया।