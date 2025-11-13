फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जमा किए रोहिंग्या-बांग्लादेशी किरायेदारों के दस्तावेज

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पुलिस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र अज्जी कालोनी, सेक्टर-62 आशियाना, मिर्जापुर व मुजैड़ी गांव के आसपास की झुग्गियों में सर्च अभियान चलाया। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-62 आशियाना और अज्जी कालोनी में काफी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। अज्जी कालोनी से 1997 में दिल्ली पुलिस एक आतंकी को गिरफ्तार करके लेकर गई थी।

पुलिस ने इन दोनों स्थानों पर घर-घर जाकर सामान खुलवा कर देखा। यहां पर रहने वाले लोगों से किरायेदारों के बारे में पूछताछ की और उनके आधार कार्ड नंबर लिखे हैं। जिन किरायेदारों आ अभी तक पुलिस से सत्यापन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन कराने के लिए कहा है। यहां पर पुलिस ने मस्जिदों की भी गहनता से जांच की और इमामों के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भी जांच इमामों से भी उनसे संबंधित दस्तावेज लिए हैं। मुजैड़ी और मिर्जापुर के के आसपास काफी संख्या में लोग झुग्गियों में रहते हैं। यहां पर पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भी जांच की। सभी लोगों के दस्तावेज देखे। पुलिस के सर्च अभियान की कमान एसीपी जितेश मल्होत्रा ने संभाली हुई थी।