Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जमा किए रोहिंग्या-बांग्लादेशी किरायेदारों के दस्तावेज

    By SUBHASH CHAND DAGAREdited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    फरीदाबाद पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी किरायेदारों के दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और अवैध निवासियों की पहचान करना है। पुलिस दस्तावेजों की जांच कर रही है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाया जा सके।

    prefferd source google
    Hero Image

    सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिसकर्मी। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पुलिस ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र अज्जी कालोनी, सेक्टर-62 आशियाना, मिर्जापुर व मुजैड़ी गांव के आसपास की झुग्गियों में सर्च अभियान चलाया। आदर्श नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर-62 आशियाना और अज्जी कालोनी में काफी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। अज्जी कालोनी से 1997 में दिल्ली पुलिस एक आतंकी को गिरफ्तार करके लेकर गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने इन दोनों स्थानों पर घर-घर जाकर सामान खुलवा कर देखा। यहां पर रहने वाले लोगों से किरायेदारों के बारे में पूछताछ की और उनके आधार कार्ड नंबर लिखे हैं। जिन किरायेदारों आ अभी तक पुलिस से सत्यापन नहीं हुआ है, उनका सत्यापन कराने के लिए कहा है। यहां पर पुलिस ने मस्जिदों की भी गहनता से जांच की और इमामों के बारे में विस्तार से जानकारी ली।

    रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भी जांच

    इमामों से भी उनसे संबंधित दस्तावेज लिए हैं। मुजैड़ी और मिर्जापुर के के आसपास काफी संख्या में लोग झुग्गियों में रहते हैं। यहां पर पुलिस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की भी जांच की। सभी लोगों के दस्तावेज देखे। पुलिस के सर्च अभियान की कमान एसीपी जितेश मल्होत्रा ने संभाली हुई थी।

    सर्च अभियान के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस उपायुक्त राजकुमार वालिया ने बताया कि अभी तक इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला है। सभी लोगों से सतर्क रहने के बारे में कहा है। संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा है। ताकि उसे समय रहते हुए दबोचा जा सके।