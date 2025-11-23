Language
    किराएदार-नौकर नहीं कराया वेरिफिकेशन तो सीधा केस! फरीदाबाद पुलिस की दो दिन की सख्त डेडलाइन

    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:03 PM (IST)

    फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। डबुआ थाना पुलिस ने मस्जिदों और मदरसों की जांच की। एक मस्जिद में चूना मिलने से अफरा-तफरी मची। पुलिस ने अवैध शराब भी बरामद की और मकान मालिकों को किराएदारों का सत्यापन कराने का आदेश दिया।

    फरीदाबाद में आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। आतंकी गतिविधियों के खुलासे के बाद पूरा पुलिस प्रशासन सकते में है। थाना इंचार्ज अपने-अपने इलाकों में गहन जांच कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मस्जिदों और मदरसों की जांच की जा रही है। रविवार को डबुआ थाना इंचार्ज रणधीर सिंह और उनकी टीम डबुआ कॉलोनी में 33 फुट रोड पर गए। उन्होंने दो मस्जिदों और एक मदरसे की जांच की।

    जांच के दौरान, एक मस्जिद में दो थैलियों में सफेद पाउडर मिला। पुलिस को शक था कि यह अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। जांच करने पर पता चला कि यह सफेदी के लिए इस्तेमाल होने वाला चूना था। यह किसी काम से बचा हुआ था और मस्जिद के एक कोने में रखा हुआ था।

    इसके बाद, पुलिस ने मस्जिद और मदरसे का कोना-कोना खंगाला। उन्होंने अलमारियां खोलकर उनकी जांच की। वहां मिले लोगों से पूछताछ की गई और उनकी पूरी जानकारी एक रजिस्टर में दर्ज की गई। जांच के दौरान, पुलिस ने एक अनजान युवक अभिषेक कुमार को रोका और उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें 48 कैन शराब मिली। यह युवक राहगीरों को गैर-कानूनी शराब बेच रहा था।

    इधर, शेखर के घर की तलाशी के दौरान कुछ गैर-कानूनी शराब भी बरामद हुई। थाना इंचार्ज रणधीर सिंह ने बताया कि इलाके में अनाउंसमेंट कर दिया गया है। सभी मकान मालिकों और दुकानदारों को दो दिन का समय दिया गया है। अगर इस दौरान कोई अपने नौकरों और किराएदारों का वेरिफिकेशन नहीं कराता है, तो केस दर्ज किया जाएगा।

    उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आस-पास की मस्जिदों के इमामों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि वे जमात के सदस्यों के बारे में पुलिस को जानकारी दें। वे कुछ दिनों तक यहां न आएं। इसके अलावा, BPTP, खेड़ी पुल, आदर्श नगर और SGM नगर थानों ने भी अपने इलाकों में जांच की।

    इसके तहत पुलिस थाना लेवल पर धार्मिक स्थलों, किराएदारों, पुरानी कार खरीदने और बेचने वालों, होटलों, साइबर कैफे, SIM कार्ड खरीदने और बेचने वालों वगैरह की जांच कर रही है।