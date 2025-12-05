Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ट्रैक्टर-ट्रॉली से साइकिल तक... पुलिस ने 800 गाड़ियों पर चिपकाया रिफ्लेक्टर, फरीदाबाद में कम होंगे सड़क हादसे!

    By Parveen Kaushik Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:51 PM (IST)

    फरीदाबाद में दैनिक जागरण, ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान शुरू किया है। यह टेप ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने संयुक्त रूप से वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का अभियान शुरू किया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सुरक्षित ट्रैफिक के लिए दैनिक जागरण का कैंपेन ट्रैफिक पुलिस, पुलिस स्टेशन और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चला रही है। इसी के तहत गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का कैंपेन शुरू किया गया है। टेप मुख्य रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो-रिक्शा और भारी गाड़ियों के पीछे लगाया जा रहा है, ताकि अगर वे खराब होकर सड़कों पर खड़ी रहें, तो उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस और पुलिस स्टेशन ने शहर भर में अलग-अलग जगहों पर गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया। इस कैंपेन के दौरान 800 से ज्यादा ड्राइवरों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया। जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है और कोहरा शुरू होगा, बिना रिफ्लेक्टिव टेप वाली गाड़ियों से बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए, दैनिक जागरण इन व्यस्त सड़कों के कंस्ट्रक्शन, सुविधाओं और सुरक्षा का रिव्यू करने के कैंपेन के तहत खबरें पब्लिश कर रहा है ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।

    एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टीम तैनात

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे और इनसे जुड़ने वाली सड़कें सबसे आम इलाके हैं जहां हादसे होते हैं। इसलिए पुलिस इन इलाकों पर फोकस कर रही है। बदरपुर बॉर्डर से सीकरी तक हाईवे और सेक्टर-37 से सेक्टर-58 तक एक्सप्रेसवे है। यहां चौराहों पर पुलिस की अलग-अलग टीमों ने ऑटो, ट्रक और यहां तक कि साइकिल पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाए।

    इस कैंपेन को ट्रैफिक पुलिस थाना इंचार्ज अनोज कुमार ने लीड किया। उनके साथ सभी जोनल ऑफिसर थे। होमगार्ड ने भी हिस्सा लिया। ट्रैफिक पुलिस थाना इंचार्ज अनोज कुमार ने दैनिक जागरण द्वारा जनहित में शुरू किए गए कैंपेन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी पुलिस टीम इस कैंपेन में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। कोहरे से बचाने के लिए गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाते रहेंगे और ड्राइवरों को भी जागरूक किया जाएगा।