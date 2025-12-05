ट्रैक्टर-ट्रॉली से साइकिल तक... पुलिस ने 800 गाड़ियों पर चिपकाया रिफ्लेक्टर, फरीदाबाद में कम होंगे सड़क हादसे!

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सुरक्षित ट्रैफिक के लिए दैनिक जागरण का कैंपेन ट्रैफिक पुलिस, पुलिस स्टेशन और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चला रही है। इसी के तहत गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने का कैंपेन शुरू किया गया है। टेप मुख्य रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली, ऑटो-रिक्शा और भारी गाड़ियों के पीछे लगाया जा रहा है, ताकि अगर वे खराब होकर सड़कों पर खड़ी रहें, तो उन्हें दूर से ही पहचाना जा सके।

शुक्रवार को ट्रैफिक पुलिस और पुलिस स्टेशन ने शहर भर में अलग-अलग जगहों पर गाड़ियों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया। इस कैंपेन के दौरान 800 से ज्यादा ड्राइवरों को इसके बारे में जागरूक भी किया गया। जैसे-जैसे सर्दी बढ़ रही है और कोहरा शुरू होगा, बिना रिफ्लेक्टिव टेप वाली गाड़ियों से बड़ा खतरा हो सकता है। इसलिए, दैनिक जागरण इन व्यस्त सड़कों के कंस्ट्रक्शन, सुविधाओं और सुरक्षा का रिव्यू करने के कैंपेन के तहत खबरें पब्लिश कर रहा है ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके।

एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टीम तैनात दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे और इनसे जुड़ने वाली सड़कें सबसे आम इलाके हैं जहां हादसे होते हैं। इसलिए पुलिस इन इलाकों पर फोकस कर रही है। बदरपुर बॉर्डर से सीकरी तक हाईवे और सेक्टर-37 से सेक्टर-58 तक एक्सप्रेसवे है। यहां चौराहों पर पुलिस की अलग-अलग टीमों ने ऑटो, ट्रक और यहां तक कि साइकिल पर भी रिफ्लेक्टर टेप लगाए।