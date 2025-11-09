सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन में फरीदाबाद पुलिस, धरपकड़ की गतिविधि की तेज; फोन नंबर भी जारी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस आयुक्त सतेंद्र गुप्ता की ओर से अवैध हथियार रखने और इनको बनाने वालों को पकड़ने के लिए समिति का गठन किया गया है।

पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों को पकड़ने के लिए जनता से भी सहयोग मांगते हुए कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया है। इसके साथ ही समिति हर माह लाइसेंसशुदा हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी निरीक्षण करेगी।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार कई आपराधिक मामलों में अवैध हथियार सामने आए हैं। यूपी और आसपास के राज्यों से अवैध हथियारों को लेकर यहां पर वारदात को अंजाम दिया जाता है। नौ फरवरी को सेक्टर-56 क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में छापा मारकर दो लोगों को गिरफ्तार किया था।