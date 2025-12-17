फरीदाबाद: पानी-सीवर बिल पेमेंट में धोखाधड़ी अलर्ट, नगर आयुक्त ने बताया कैसे करें भुगतान?
फरीदाबाद नगर निगम ने पानी और सीवर बिल भुगतान में धोखाधड़ी से बचने के लिए नागरिकों को ब्लू टिक वाले वेरिफाइड नंबरों से ही पेमेंट करने की सलाह दी है। नग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। पानी और सीवर बिल पेमेंट से जुड़े धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को देखते हुए, कॉर्पोरेशन ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सिर्फ ब्लू टिक वाले नंबरों से मिले लिंक के जरिए ही पेमेंट करें। नगर आयुक्त ने कहा कि लोग अनजान नंबरों से मिले लिंक न खोलें।
कमिश्नर ने आगे कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल के नोटिस कॉर्पोरेशन सिर्फ़ अपने वेरिफाइड WhatsApp नंबर से ही भेजता है, जिस पर ब्लू टिक लगा होता है। कॉर्पोरेशन का आधिकारिक WhatsApp नंबर 9599780878 है।
पानी और सीवर कनेक्शन के लिए 108 आवेदन
कॉर्पोरेशन को पांच जोन में लगाए गए कैंपों में पानी और सीवर कनेक्शन के लिए 108 आवेदन मिले। नगर आयुक्त ने यह भी बताया कि पानी और सीवर कनेक्शन के लिए शनिवार और रविवार को भी कैंप लगाए जाएंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।